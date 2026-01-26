사진=강민경 SNS

여성 듀오 다비치 멤버 강민경이 화려한 인맥을 자랑했다.강민경은 지난 25일 자신의 인스타그램 스토리에 "ㅠ_ㅠ 사랑해요"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 강민경과 이해리가 콘서트를 마치고 지인들과 함께 당일을 기념하고 있는 모습. 특히 강민경의 인맥으로 알려진 배우 송혜교, 박솔미 그리고 모델 신현지 등이 한 자리에 모여 있어 눈길을 끌었다.이들 외에도 배우 고현정, 유연석, 가수 조째즈 등이 다비치의 공연을 관람했고, 송혜교는 두 사람을 향해 "너무 멋지다"라며 따로 언급하는 등 끈끈한 우정을 자랑했다.한편 다비치는 지난 24일과 25일 양일간 팬들과 만났다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr