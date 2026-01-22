사진=tvN STORY 예능 프로그램 '남겨서 뭐하게'

그룹 H.O.T.의 멤버 강타와 토니안이 결혼에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.지난 21일 방송된 tvN STORY 예능 프로그램 '남겨서 뭐하게'에는 강타와 토니안이 게스트로 출연했다.이날 진행자 이영자가 결혼 계획을 묻자, 두 사람은 기혼 멤버인 문희준과 관련된 일화를 언급했다. 강타는 "최근 공연장에 문희준의 아내와 자녀들이 방문했다"며 "희준이 형이 아내에게 자연스럽게 '여보'라고 부르는 모습을 보고 멤버들 입장에서 큰 충격을 받았다"고 말했다. 토니안 역시 "그 호칭이 너무 자연스러워 낯설게 느껴졌다"고 동조했다.이어 결혼과 가정에 대한 부러움도 내비쳤다. 강타는 "문희준의 자녀들을 보며 예쁘다는 생각이 들었다"면서 "나이가 들다 보니 화목한 가정의 모습이 부러웠다"고 털어놨다. 반면 토니안은 "결혼 생활 자체보다는 아이가 있는 점이 부러웠다"고 차이점을 보였다.또한 전화 연결된 문희준은 두 사람의 평소 결혼관을 증언했다. 문희준은 "두 사람이 방송에서는 결혼 생각이 없는 것처럼 말하지만, 사석에서 술을 마시다 보면 '결혼해 보고 싶다'는 속마음을 내비치곤 한다"고 폭로했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr