역대급 수위라더니…덱스도 경악했다, 야외서 파격 스킨십 "미친 시즌" ('솔로지옥5')

사진제공=넷플릭스

넷플릭스 예능 '솔로지옥' 시즌5가 한층 뜨겁고 독해진 지옥도를 예고했다.커플이 되어야만 나갈 수 있는 외딴 섬, ‘지옥도’에서 펼쳐질 솔로들의 솔직하고 화끈한 데이팅 리얼리티쇼 '솔로지옥' 시즌5가 20일 공개된다.'솔로지옥' 경력직 5MC 홍진경, 이다희, 규현, 한해, 덱스가 입을 모아 “미(美)친 시즌”이라고 자신한 만큼, 오늘 공개되는 1-4회에서는 반전의 천국도행부터 한 층 독해진 ‘노 브레이크’ 진실게임까지 도파민을 한껏 끌어 올릴 전망이다. 특히 “이게 무슨 시스템이야?”라면서 경력직 MC들도 당황케 한 새로운 룰은 지옥도와 천국도를 더욱 뜨겁게 달군다고.더 솔직하고 과감해진 솔로들의 플러팅 전쟁은 상상 이상으로 지옥도를 뒤흔든다. 감정에 솔직한 솔로들의 시시각각 변하는 감정이 그 어느 시즌보다 격렬하게 충돌할 전망. 특히 이번 시즌에서는 '솔로지옥' 최초로 선보이는 파격적인 커플 게임이 솔로들의 마음을 흔드는 강력한 트리거 장치로 재미를 더하고, 매 시즌 화제를 모았던 진실게임은 한층 독해진 룰로 과몰입을 유발한다.여기에 입을 다물지 못할 정도로 5MC를 넉다운시킨 솔로의 등장도 예고돼 궁금증을 증폭시킨다. 김재원, 김정현, 박수지 PD는 “매 시즌 화제를 모았던 ‘진실게임’이 이번에는 다른 형식으로 돌아온다”며 “감히 예측하기 어려운 선택과 감정의 흐름이 만들어지는 순간들이 많을 예정이라 진실게임의 밤을 특히 주목해 주시면 좋다”라고 강조했다.앞서 공개된 메인 예고편 속 “나는 정해놨어, 1년에 네 번만 취하자. 오늘일 수도 있어”, “안 미안해, 미안하지 않아”라는 직설적인 멘트들이 어떤 결정적 순간들에 터져나왔을지 궁금증을 자아낸다. 김재원, 김정현, 박수지 PD는 “역대 시즌 중 가장 많은 솔로들이 등장하는 만큼 그 어느 때보다 다양한 캐릭터의 조합을 보는 재미가 있을 것”이라면서 “이번에는 달라진 규칙 속에서 솔로들의 새로운 지옥도 생활도 기대하셔도 좋다”라고 관전포인트를 밝혔다.'솔로지옥' 시즌5 1-4회는 20일 넷플릭스에서 만날 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr