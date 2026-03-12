사진='나는 SOLO' 캡처

사진='나는 SOLO' 캡처

'나는 SOLO' 30기 정숙이 영철과 데이트를 한 뒤 실망하는 모습을 보였다.지난 11일 방송된 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO'에서는 동시 선택 데이트 후 더욱 꼬여버린 30기의 러브라인이 펼쳐졌다.이날 정숙은 영철과 데이트를 마친 뒤 영숙에게 속내를 털어놨다. 정숙은 "주변을 신경 쓰는 모습이 방송하러 나온 사람 같았다"고 토로했다. 이어 정숙은 "아 큰일 났네. 나는 2순위도 없는데"라며 한숨을 내쉬었다.복잡한 기류 속 낮에 있었던 솔로남들의 동시 선택 결과가 공개됐다. 영수는 옥순을, 영호-광수-상철은 영숙을, 영식은 영자를, 영철은 정숙을 택했다. 순자와 현숙은 선택을 받지 못했다. 상철은 제작진과의 인터뷰에서 "영숙 님한테 가는데 신발이 이미 세 켤레가 놓여 있더라. 선택을 순자 님으로 바꾸고 싶었다"며 아쉬워했다.정숙은 자신을 택한 영철과 마주 앉아 앞서 찜질방 데이트에서 느꼈던 감정을 솔직하게 꺼냈다. 영철은 "처음부터는 아니었지만 대화를 할수록 호감이 생겼다"며 진정성 있게 말했고, 정숙은 "밖에서도 만나보고 싶다"고 화답했다. 흐트러지는 듯했던 둘의 다시 마음이 통하며 훈훈함을 안겼다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr