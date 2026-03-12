사진=KBS2

KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 김준호의 아들 은우-정우와 심형탁의 아들 하루까지 최강 어벤져스 베이비 3인방이 만나 랜선 이모들의 마음을 사로잡았다.지난 11일(수) 방송된 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 612회는 '형 따라 해봐요 이렇게' 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께했다. 이날 방송에서 '심씨부자' 심형탁과 하루가 '호우부자' 김준호, 은우, 정우의 집을 방문하며 세기의 만남이 성사돼 랜선 이모, 삼촌들의 광대를 들썩이게 했다. 이에 '슈돌' 612회 시청률은 전국 3.4%를 기록하며 쾌조의 상승세를 이어갔다. (닐슨 코리아 기준)은우, 정우, 하루는 한데 모이니 영락없는 삼형제였다. 특히 함께 있는 모습만으로도 부쩍 성장한 모습이 느껴져 뭉클함을 자아냈다. 은우에게는 언제나 '우리 아기'인 정우는 하루 앞에서 형아미가 진동했다. 하루가 이유식을 잘 먹자 정우는 "삼촌 제가 한번 줘도 돼요? 하루야 아~ 맛있게 먹어"라며 직접 이유식을 먹여주고, 딸기를 처음 먹은 하루가 딸기에 홀릭 되자 딸기 책을 읽어주며 자신이 알고 있는 건 다 알려주고 싶은 형아 마음을 내비쳤다. 은우는 그런 정우를 보며 정우의 아기 때가 생각났는지 꼭 안아주면서 "우리 아기~"라고 말해 감동을 선사했다. 은우에게서 정우로, 정우에게서 하루로 이어진 내리사랑은 훈훈함을 더했다.하루는 형아들 앞에서 막내미가 뿜뿜했다. 정우가 포크로 딸기를 찍어 먹는 것을 보면서 스스로 포크를 들었고, 정우가 젓가락으로 밥을 먹자 아빠가 먹어주려던 숟가락을 받아서 혼자 밥 먹기를 시도했다. 형들을 보고 따라 하며 하루는 할 수 있는 것들이 더욱 많아졌고 한 뼘 더 성장했다. 심형탁은 "하루가 혼자 숟가락으로 밥 먹는 것 처음 본다"며 깜짝 놀라더니 "이래서 형제가 필요하다는 걸 느낀다"며 감격했다.하루는 형아들의 도움으로 인생에서 첫걸음도 떼었다. 정우가 걸음마 보조기를 사용하는 시범을 본 하루는 스스로 보조기 손잡이를 잡고 선 뒤 한 손을 떼더니 이내 나머지 손도 떼고는 "오오오오" 기합 소리와 함께 한발 나아갔다. 눈 깜짝할 사이에 한 걸음을 내딛게 된 하루를 보자 심형탁은 감격한 듯 입을 틀어막고 말을 잇지 못했다.하루의 놀라운 운동 신경을 발견한 김준호는 '호우선수촌'을 열었다. 정우는 "하루야 형아 하는 거 잘 봐" 하면서 철봉 매달리기 시범에 들어갔고, 동생을 위해 아빠의 도움 없이 3초간 버텨냈다. 형아의 시범을 본 하루는 앙증맞은 두 발에 힘을 꽉 주고 철봉에 올라가 미소를 자아냈다. 정우는 클라이밍에서도 국대 DNA를 인증하며 정상에 올랐고, "하루야 빨리해봐 중꺾마"를 외치며 응원하기도 했다. 생후 13개월에 첫 클라이밍에 도전한 하루는 정우가 밟았던 홀드를 따라 한 칸 한 칸 올라가 정상의 맛을 봐 감탄을 터지게 했다.심형탁도 육아 선배인 김준호에게 많은 것을 배웠다. 정우가 은우의 행동을 보고 배우며 성장했다는 김준호의 말에 심형탁은 하루의 동생 계획을 공개했다. 심형탁이 "셋째까지 계획이 있다"고 하자 김준호는 깜짝 놀라 "형수님과 합의된 거냐"고 묻자 "형수는 넷이었는데 내가 하나 줄인 거야"고 답해 웃음을 안겼다. 은우와 정우를 보고 따라 하며 성장하는 하루의 모습이 감동을 안겼다. 심형탁은 "하루가 형들이 하는 걸 보고 그대로 따라 하더라. 형제가 있는 건 좋은 것 같다"며 "나중에 하루가 형이 되는 모습이 궁금하다"고 전했다.'슈돌'은 2013년 처음 방송된 이래 13년 동안 국민의 사랑을 받고 있다. 2023년 은우에 이어 지난 6월 2주차, 3주차 TV-OTT 비드라마 부문 출연자 화제성 부문에서 '슈돌' 정우가 2주 연속 10위권 안에 오르며 최연소 최강 화제성의 형제임을 입증했다. 지난 8월 2주차 동일 부문에서 '슈돌' 하루와 심형탁이 동시에 10위권에 진입해 시청자의 뜨거운 관심을 증명했다. (굿데이터코퍼레이션 기준) 또한 지난 7월 제14회 '인구의 날' 기념 '대통령 표창'을 받아 '국민 육아 예능'의 위엄을 보여준 바 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr