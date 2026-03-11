TV텐 바로가기
배우 이유비가 해외 일정 참석 차 11일 오후 김포국제공항을 통해 일본으로 출국했다.
이유비, 미모 말하면 입아파 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

