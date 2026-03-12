사진제공=큐브엔터테인먼트

그룹 아이들(i-dle) 소연이 참여한 미국 래퍼 오데타리(Odetari)의 신곡이 공개됐다.소연이 피처링으로 이름을 올린 오데타리의 'DON'T DIE' 음원과 뮤직비디오는 지난 11일 오데타리의 공식 유튜브 채널 등을 통해 배포됐다.소연은 이번 신곡에서 본인 특유의 목소리를 활용한 랩 가창으로 오데타리와 협업했다. 해당 곡의 뮤직비디오에서는 다양한 표정 변화와 눈빛을 활용한 연기를 선보였다.오데타리는 본인만의 음악 스타일인 '오데코어(Odecore)'를 앞세워 미국 빌보드 차트에 진입한 바 있는 아티스트로, 주로 전자음악(EDM) 기반의 힙합 곡들을 발표해 왔다. 소연과 합작한 'DON'T DIE' 역시 강한 전자음이 사용된 것이 특징이다.소연은 아이들의 전체 프로듀싱을 주도하는 동시에 미니 1집 'Windy'의 타이틀곡 'BEAM BEAM' 등을 통해 개인 활동도 병행해 왔다. 최근에는 예명인 '아이스블루래빗(icebluerabbit)'을 사용해 아이들의 디지털 싱글 'Mono (Feat. skaiwater)'를 작곡했다. 이 밖에도 지난해 프로듀서 알티(R. Tee)의 곡 '담다디'에 피처링으로 참여하는 등 활동 범위를 넓히고 있다.한편 아이들은 지난달 '2026 i-dle WORLD TOUR 'Syncopation'' 서울 공연을 마친 뒤, 이달 7일 타이베이돔에서 대만 공연을 진행했다. 이들은 미국 NBC '투데이 쇼(TODAY Show)' 출연에 이어 오는 13일(현지시간)에는 같은 방송사의 '켈리 클락슨 쇼(The Kelly Clarkson Show)' 무대에 오를 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr