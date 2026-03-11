이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '새롭게하소서CBS'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '새롭게하소서CBS'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '새롭게하소서CBS'

배우 이자은이 과거 소속사에 사기를 당했다고 밝혔다.이자은은 지난 9일 유튜브 채널 '새롭게하소서CBS'에 출연해 사연을 털어놨다.영상에서 MC 주영훈은 이지은을 소개하며 "뉴스에 나올법한 일들의 주인공이다"며 "많은 일들이 있었나 보다"고 말문을 열었다.이에 이자은은 "저는 영화를 찍고 싶은 사람이었지 영화 같은 삶을 살고 싶었던 건 아니었는데 영화 같은 삶을 살았다. 힘든 일이 있었다"고 운을 뗐다.그는 당시 "경제적으로 많이 힘들었다. 소극장 뮤지컬로 데뷔했는데 3개월 동안 단 한 푼도 받지 못하고 매일매일 나가서 공연했다"고 당시 상황을 떠올렸다.이어 한 기획사 대표를 만났던 경험도 언급했다. 이자은은 "어느 기획사에 갔는데 대표님이라더라. 눈빛이 이상하다는 느낌이 들었다"고 말했다.그러면서 "'이 세계는 너 혼자 그렇게 열심히 해도 제대로 될 수가 없다. 힘이 필요하다. 잘 모르나?' 이러더니 스폰서도 있어야 한다더라. 도와주겠다고 하더라"고 설명했다.이자은은 당시 상황을 떠올리며 "갑자기 사무실 블라인드를 내리더라. 스폰서를 붙여주기 전에 너를 검증해야 된다더라. 몸을 내가 보고 확인해야 하지 않겠냐고 했다"고 말했다.이어 "저를 벗기더라. 그러면서 본인도 (옷을) 벗더라. 저한테 다가오길래 너무 무서워서 울면서 하지 말라고 했다. 억지로 덮쳤다. 울면서 도망을 나왔다. 그다음 날부터 전화 오는 거 일 안 받았다. 그런 것도 너무 충격적이었다. 그 외에도 그런 일들이 비일비재했다"고 덧붙였다.또 다른 사건도 있었다고. 이자은은 "기획사 대표님을 통해 알게 된 분이었다. 그 사람이 자기가 기획사를 인수할 거니 자기와 다시 계약서를 쓰자고 했다. 한 달 생활비, 숙소, 차, 투자 비용, 계약금이 쓰여 있었다. 불리한 조건은 없어 보였다. 그때는 정말 백마 탄 왕자처럼 보였다"고 회상했다.하지만 상황은 달랐다. 이자은은 "처음에는 신사적이고 멋진 분이었는데 (점점) 이상한 분이기가 느껴졌다. 주위에 조폭들이 많았고 무서운 말을 많이 했다"고 말했다.이어 "계약서에 적힌 약속은 지켜진 게 없었다. 당시 오피스텔에 살고 있었는데 보증금을 친구에게 빌린 상태였다. 그걸 줘야 해서 갈 데가 없는 상황이었다. 숙소를 제공해 주겠다면서 호텔을 보내주셨다. 그때는 연예인 삶이 이런 건가 싶었다"고 밝혔다.그러나 상황은 더욱 심각해졌다고. 그는 "어느 순간부터 외부 활동을 막기 시작하고 독립영화 출연도 하지 못했다. 이자은은 "그때부터 감금 같은 생활이 시작됐다"고 말했다.그는 "가족에게도 말할 수 없었다. 연기로 성공하겠다고 집을 나온 상태라 자존심도 그렇지만 (그 사람이) 너무 무서운 분이라 가족도 해코지할까 봐 알리지 못했다"고 털어놨다.이자은은 호텔 생활 당시 상황도 전했다. 그는 "호텔에는 감시자가 있었다. 제가 누굴 만났는지도 이미 다 알더라. (시간이 갈수록) 점점 심해졌다"고 말했다.또 "음식에 약까지 탔다는 얘기까지 들었다"고 밝혀 충격을 안겼다.결국 그는 그곳을 빠져나오기로 결심했다. 이자은은 "어느 날 무작정 뛰쳐나왔다. 누가 따라올 거 같고 너무 무서웠다"고 얘기했다.그는 "지나가는 사람들도 무서웠고 택시도 연관돼서 나를 납치할까 봐 아무것도 못 하겠더라. 가스라이팅을 당했고 그로 인해 망상도 심했던 거 같다. 현실인지 꿈인지 지금도 왔다 갔다 한다"고 고백했다.또 "그 사람은 나한테 외국에 가자 하고 어디 지방으로 내려가 함께 살자고 하더라. 그떄 '정말 이러다 사람들하고는 고립되고 여기서 당장 죽어도 이상하지 않겠다'는 생각까지 들었다"고 털어놨다.이자은은 "집으로 돌아온 뒤에도 한 달 정도는 정상적인 생활을 못했다". 계속 망상이 이어졌다"고 말했다.이어 "가족들은 모르는데 식칼을 꺼내놓고 잤다. 그 사람이 집으로 들어와서 어떻게 할 거 같았다. 실제로 그런 협박도 했다"고 덧붙여 안타까움을 자아냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr