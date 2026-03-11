사진=텐아시아 사진DB

국내 최정상급 뮤지컬 남성 배우가 성폭행 혐의로 검찰에 송치됐다는 보도가 나와 충격을 안겼다.11일 한 매체의 보도에 따르면 뮤지컬 배우 A씨는 여성 성폭행 혐의로 경찰 수사를 받다가 검찰에 넘겨졌다. 서울 방배 경찰서는 A씨를 위력에 의한 간음 혐의로 지난달 서울중앙지검에 송치했다.A씨는 지난해 서울에서 피해자 B씨를 상대로 범행을 저지른 것으로 전해졌다. 당시 피해자는 현장을 빠져나와 112 신고를 한 것으로 알려졌다.한편, A씨는 경찰 조사에서 혐의를 강하게 부정한 것으로 전해졌다. 그러나 경찰은 A씨의 혐의가 인정된다고 보고 이를 검찰에 송치했다. A씨의 신상에 대해 밝혀진 바는 없다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr