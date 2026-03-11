우즈, "외국서 父 사망...유골함 들고 한국 왔다" ('유퀴즈')

이미지 크게보기 사진 = tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'

이미지 크게보기

'유퀴즈' 가수 우즈가 갑작스러운 죽음을 떠올리며 가슴 아픈 사연을 털어놨다.11일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 군 복무 중 부른 노래로 역주행 신화를 쓴 가수 우즈가 출연했다.이날 방송에서 우즈는 활동 중 인생의 큰 시련을 겪었던 순간을 언급했다. 우즈는 "사실 지금도 아버지의 정확한 사인을 잘 모른다. '아버지가 외국에서 돌아가셨다'는 말을 들었다"고 조심스럽게 입을 열었다.이어 그는 "필리핀에서 살고 계셨던 아버지를 화장한 뒤 유골함을 들고 한국으로 돌아왔다"고 말했다.우즈는 당시를 떠올리며 "가장 큰 사람이었던 아버지가 이렇게 작은 유골함 안에 들어 있다는 게 믿기지 않았다"고 털어놨다.또 "그때는 실감이 잘 나지 않았다. 절에서 아버지를 보내드리며 이름을 세 번 부르는 순간에야 아버지가 이 세상 사람이 아니라는 느낌이 들었다"고 말했다.우즈는 "그 순간에는 그냥 아픈 감정만 들었다"고 덧붙였다. 당시 우즈의 나이는 21살이었다. 그는 시간이 지나고 나이가 들수록 아버지의 빈자리가 더 크게 느껴진다"고 담담히 털어놔 먹먹함을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr