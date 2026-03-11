이미지 크게보기 사진 = 텐아시아DB

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '롤링썬더'

개그우먼 이경실이 지인에게 금전적으로 배신을 당했던 경험을 털어놨다.지난 10일 '롤링썬더' 채널의 콘텐츠 '신여성'에는 "팔라고 할 때 팔걸"이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이경실과 조혜련은 각각의 투자 및 사업 실패담을 이야기하며 "돈은 쉽게 빌려주면 안 된다"고 입을 모았다. 이경실은 "나는 주변 사람들에게 돈을 빌려준 일이 꽤 많다"며 과거를 떠올렸다.그는 "용산 아파트에 당첨돼 중도금을 준비해야 할 때였다. 그런데 친한 사람이 높은 이자를 주겠다며 급하게 돈을 빌려달라고 하더라"고 말했다. 이어 "그 사람이 설명하는 걸 들으니 금방 들어올 돈 같았다. 그래서 '곧 받을 돈이면 내 돈을 먼저 써라'고 했다"고 전했다.빌려준 금액에 대해서도 언급했다. 이경실은 "처음에는 몇 천만 원이었는데, 이후 추가로 필요하다고 해서 며칠 사이에 1억이 넘는 돈까지 건넸다"며 "그런데 결국 그 사람이 사라졌다. 결국 받을 수 없는 돈이 됐다"고 털어놨다.또 "그냥 힘든 사람 도와줬다고 생각하려 한다"고 덧붙였다.이선민 역시 비슷한 경험이 있다고. 그는 "저도 딱 한 번 있었는데 아직도 잊히지 않는다"며 "가끔 생각하면 울컥한다"고 고백했다. 이어 "'웃찾사'에 합격했을 당시 전 재산이 300만 원 정도였는데, 그때 50만 원을 빌려줬다. 심지어 '웃찾사' 선배였다. 그런데 그 선배가 결국 잠적해버렸다"고 털어놨다.이에 이경실은 "그 사람도 정말 힘들었을 것"이라며 이선민을 위로했다. 조혜련은 "그냥 잊어버려라. 잊을 거냐, 안 잊을 거냐. 잊어버린다고 하면 내가 옷 사주겠다"고 농담 섞인 제안을 건넸다. 이에 이선민이 "잊어버리겠다"고 답해 웃음을 자아냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr