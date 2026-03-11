이미지 크게보기 사진 = 텐아시아DB

개그맨 허경환이 외제차를 바꾼 이유와 함께 '연예인병'에 대한 솔직한 생각을 털어놨다.9일 채널 '궁금하면 허경환'에는 "왓츠 인 마이 백(What's in my bag)'라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 허경환은 평소 들고 다니는 가방 속 아이템을 하나씩 꺼내 소개하며 자연스러운 일상을 공개했다.먼저 그는 커다란 백팩을 꺼내며 "제가 솔직히 키가 short 하지 않냐. 이 가방을 메면 더 작아 보일 수 있는데 운동을 하다 보니 꼭 들고 다닌다"고 웃으며 말했다.가방 속에서 '케이팝 데몬 헌터스' 키 링을 꺼내며 주변 지인들에게 선물한 에피소드도 전했다. 허경환은 '놀면 뭐하니' 멤버들을 언급하며 "유재석 선배랑 주우재, 하하 형에게도 선물했는데 하하 형은 달고 다닌다"며 "우재랑 재석이형은 아직 못 봤다"고 말해 폭소케 했다.이어 스마트워치를 소개하며 "착용감이 좋아서 자주 낀다. 솔직히 명품 시계도 있는데 이게 제일 편하다"고 밝혔다.특히 선글라스를 꺼내며 그는 "솔직히 '허경환이다!'하고 돌아다니면 '자기 얼굴 보여주려고 그러나?' 할까 봐 걱정된다" 고 털어놨다. 이어 "선글라스를 쓰면 또 '연예인병 걸렸나?' 할까 봐"라며 백화점에 가서 직접 산 젠틀 몬스터 선글라스를 직접 착용해 보였다.그러면서도 "그래도 어떤 분들은 바로 알아본다"고 말해 웃음을 자아냈고, 제작진도 "눈이 다 보이는 선글라스"라는 제목으로 연예인병 이야기에 웃음을 더했다.또한 가방 속에서 차 키를 꺼내 보이며 "지금은 아우디를 탄다. 나이 먹고 차 자랑할 일이 있겠냐"고 말하며 담담한 반응을 보였다.이어 "예전 차는 포르쉐를 탔다. 사람들이 왜 아우디로 내려갔냐고 묻는데 그런 질문 자체가 촌스러운 멘트다"며 "지금 타는 아우디 A7도 너무 예쁘고 만족한다"고 솔직하게 말했다.이날 허경환의 가방에는 치약과 칫솔 세트, 블루투스 이어폰, 마우스피스, 러닝용 선글라스, 일회용 수건, 파스, 향수 등 운동과 일상에 필요한 다양한 물건들도 함께 등장해 눈길을 끌었다.한편 허경환은 최근 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' MC 물망에 오르는 등 '대세'로 떠오르고 있다. 또 허경환은 2010년 닭가슴살 사업으로 300억 원대 매출을 올렸다고 알린 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr