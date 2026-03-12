이미지 크게보기 사진 = 텐아시아DB

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '비보티비'

영화 '왕과 사는 남자'로 1,200만 관객을 돌파한 장항준 감독이 흥행을 바라보는 솔직한 심경을 전했다.11일 유튜브 채널 '비보티비'에서는 송은이와 김숙이 장항준 감독과 깜짝 전화 연결을 하는 장면이 공개됐다. 두 사람은 최근 1,200만 관객을 넘어서며 흥행 기록을 이어가고 있는 장 감독에게 축하 인사를 건넸다.송은이는 "요즘 비보에 경사가 많다"며 기쁨을 전했고, 김숙 역시 "오늘 바로 극장 가서 보겠다"고 말하며 의리를 드러냈다.'천만 감독'이라는 타이틀을 얻게 된 소감을 묻자 장항준 감독은 아직도 믿기지 않는다는 반응을 보였다. 그는 "가끔은 자고 일어났는데 모든 게 꿈이면 어떡하나 싶을 정도"며 "이런 일이 실제로 벌어졌다는 게 신기하다"고 웃었다.이에 송은이는 "감독님의 따뜻한 감성이 관객들에게 제대로 전해진 것 같다"며 진심 어린 축하를 건넸다.흥행과 함께 따라오는 수익 이야기도 자연스럽게 나왔다. 김숙이 "천만 감독이면 돈도 많이 벌었냐"고 묻자 장항준 감독은 특유의 유머로 답했다. 그는 "이렇게까지 잘 될 줄 몰라서 지분을 아주 조금만 걸어놨다"며 "지금 생각하면 너무 아깝다. 비보 사옥 앞에 큰 건물 하나는 지을 수 있었을 텐데"고 농담을 던져 웃음을 자아냈다.후속편 가능성에 대한 질문도 이어졌다. 장 감독은 즉석에서 "엄흥도가 도망가서 숨어 살다가 다른 왕이 또 유배 오면 이야기가 시작되는 것" "'왕과 사는 남자 2'의 아이디어를 던져 현장을 웃음바다로 만들었다.또한 가장 가까운 동료이자 아내인 김은희 작가의 반응도 전했다. 장 감독은 "은희랑 우리 딸이 매일 영화 스코어를 확인하면서 좋아하고 있다"며 "살다 보니 이런 날도 오는구나 싶어 감사한 마음으로 지내고 있다"고 말해 훈훈함을 안겼다.한편 '왕과 사는 남자'는 최근 1,200만 관객을 돌파하며 최근 2년 사이 한국 영화 가운데 가장 높은 흥행 기록을 이어가고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr