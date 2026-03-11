이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '신정환의 쓰리고'

'나는 솔로' 22기 돌싱 영숙이 자신을 둘러싼 학력 논란에 대해 직접 입장을 밝혔다.22기 영숙은 지난 5일 채널 '신정환의 쓰리고'에 게스트로 출연해 '사기캐' 발언 이후 불거진 학력 의혹에 대해 해명했다.앞서 영숙은 '나는 솔로' 출연 당시 자신을 '사기 캐릭터'라고 소개해 화제를 모은 바 있다. 이 발언 이후 온라인에서는 그의 학력에 대한 관심이 쏠리며 각종 추측이 이어졌던 바.이에 대해 영숙은 당시 상황을 떠올리며 솔직한 속내를 털어놨다.영숙은 "저희 기수 언니, 오빠들이 직업도 좋고 다 훌륭한 분들이었다"며 "자기소개 이후에 큰맘 먹고 '나는 솔로'에 나왔는데 망했다는 생각이 들었다"고 말했다.이어 "제가 술을 많이 마신 상태에서 카메라가 빠진 줄 알고 '나 사기캐야'라고 했는데 그게 방송에 나갔다"며 "정신승리하는 상황이었다"고 당시를 떠올렸다.또 "(출연자들이) 다 너무 잘났지만 나도 꿀리지 않는다는 마음에서 했던 말인데 1회부터 방송에 나왔다"며 "그걸 보고 제가 "저게 미친X이지'라고 소리쳤다"고 후회를 내비쳤다.이 발언 이후 온라인에서는 그의 학력에 대한 질문이 이어졌다고.영숙은 "제가 스스로 '사기캐'라고 하니까 사람들이 '존스홉킨스 대학이냐', '대학교 어디냐'고 난리가 났다"고 말했다.그러면서 "저는 사실 대학교에 가고 싶은 생각이 없었다. 가기 싫어서 안 가려고 했는데 부모님이 꼭 좀 나와줬으면 좋겠다고 하셨다"며 어린이집을 운영하는 부모님의 권유로 학업을 이어가게 됐다고 설명했다.영숙은 "어린이집을 하려면 교육학 전공이 필요하다고 해서 뒤늦게 공부를 시작했다"며 "그래서 동덕여대 학점은행제로 학사 학위를 받았다"고 밝혔다.이어 "일단 4년제 수료증은 같다. 대학교 졸업증서"며 학점은행제를 통해 취득한 학위를 강조했다.또 "그렇게 나왔는데 이걸 어떻게 말해야 할지 모르겠더라"며 "사실 저는 '사기캐가 아니에요'라고 말하기도 좀 그럤다"고 털어놨다.그러면서 "저는 대학이 인생에서 그렇게 중요한 게 아니라고 생각한다"며 "그걸로 저를 굳이 낮출 필요는 없다고 생각한다"고 자신의 생각을 덧붙였다.해당 영상 댓글 및 온라인에서는 다양한 반응이 이어졌다. 일부 누리꾼들은 "왜 논란이 되는 건지 모르겠다", "솔직하게 말한 것 같다"라는 반응을 보였고, 또 "사기캐라는 말은 좀 아닌 것 같다", "미국 대학교는 아니였구나" 등의 반응을 보였다.한편 영숙은 '나는 솔로' 출연 이후 연애 상황에 대해서도 언급해 눈길을 끌었다. 그는 "방송 이후 아직 연애를 하지 못했다"며 "내 유전자가 훌륭하다고 생각해서, 아이는 4명 낳고 싶은데 2명까지는 꼭 낳고 싶다"고 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr