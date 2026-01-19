휴 잭맨, 비밀리에 한국 방문했나…마스크 뚫고 나오는 강렬한 눈빛 [TEN이슈]

배우 휴 잭맨/사진=온라인 플랫폼 X 갈무리

할리우드 배우 휴 잭맨이 서울에 체류 중이라는 목격담이 제기돼 진위 여부에 관심이 쏠리고 있다.최근 각종 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 서울 강남구 삼성동 코엑스 별마당 도서관에서 휴 잭맨을 목격했다는 내용의 글과 사진이 확산됐다.작성자는 "우연히 마주쳤는데 주변 사람들은 아무도 알아보지 못했다"는 설명과 함께 한 외국인 남성의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 인물은 셔츠 차림에 마스크를 착용하고 있었으나, 눈매와 체격 등 외형이 휴 잭맨과 흡사한 모습을 보였다.해당 게시물을 접한 누리꾼들은 "현재 한국에 체류 중인 것 아니냐", "마스크를 썼지만 분위기가 매우 비슷하다", "비공식 일정으로 방문한 것인지 궁금하다"는 등의 반응을 보이고 있다. 다만 공식적인 내한 일정은 확인되지 않았다.한편 휴 잭맨은 2024년 7월 영화 '데드풀과 울버린' 홍보차 한국을 찾은 바 있다. 당시 그는 통산 6번째 내한임을 밝히며 과거 서울시 홍보대사 활동 이력을 언급하는 등 한국과의 인연을 강조하기도 했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr