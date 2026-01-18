사진=JTBC '뉴스룸'

'뉴스룸' 문채원이 권상우와의 케미를 자랑했다18일 방송된 JTBC '뉴스룸' 초대석에는 배우 문채원이 출연했다.이날 문채원은 인생 첫 뉴스 출연에 "영광스러운 기분까지 들 정도다. 긴장 많이 하고 있다"고 소감을 전했다.문채원은 영화 '하트맨' 출연 계기에 대해 "누군가의 첫사랑 역할이 큰 추억이 될 것 같고, 여배우로서 좋은 필모가 되겠다고 생각했다. 또 권상우 배우와의 호흡도 기대됐다. 솔직히 시간이 지나면 못 할 작품이라 생각했다"고 밝혔다."처음 좋아한 배우가 권상우"라는 문채원은 '권상우와의 케미'에 대해 "예전부터 함께한 듯한 자연스러운 합과 호흡이었다"고 전했다.시사 때 가장 안절부절못했던 장면이 춤추는 장면이라는 문채원은 "감독님이 대부분의 장면에 흡족해했지만, 저희 춤출 때는 표정이 복잡해 보였다. 그 정도로 심각한 몸치다. 기대하셨는데 만족감 드리지 못해 죄송하다"며 웃음을 보였다.문채원은 "영화 손익분기점 150만 관객 돌파하면 명동에서 코르티스 춤을 추겠다"는 공약에 대해 "아직 적극적으로 준비는 안 했지만, 영상 보며 상상했다. 몸만 따라준다면 춤을 추고 싶다. 손익분기점 넘으면 0.8배속으로 춰보도록 하겠다"고 약속했다.10년 전 인터뷰에서 "10년이면 연기에 대한 확신이 생기겠지? 싶었는데 아직 잘 모르겠다"고 밝혔던 문채원은 "제가 생각했던 것보다 되게 신선한 결과물이 나올 때가 있고, 기대한 것보다 제 기준에 뻔하게 나올 때도 있었다. 연기는 어렵고도 정답이 없는 분야라서 여전히 흥미로운 것 같다"고 이야기했다.문재원은 '앞으로 도전하고 싶은 장르'에 대해 "뉴스를 진행하는 앵커 여성 캐릭터 해보고 싶다"고 밝혔다. 그러면서 "일상 속 감정선이 풍부해져야 연기에도 도움이 되더라. 좋은 영화, 드라마, 책을 통해 내면의 변화를 느끼고 있다"고 덧붙였다.마지막으로 문채원은 " 연기 잘한다는 말보다 '흡입력이 있는 배우다'라는 평가를 듣고 싶다. 그렇게 생각해 주시길 바라며 계속 연기하고 있다"며 포부를 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr