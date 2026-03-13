그룹 있지 유나/사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 있지(ITZY) 소속 가수 유나가 첫 솔로 음반 발매를 앞두고 마지막 사진을 공개했다.유나는 오는 23일 첫 번째 솔로 앨범 'Ice Cream'(아이스크림)을 발표한다. 소속사 JYP엔터테인먼트는 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 영상과 곡 목록 등을 차례로 올렸다.지난 10일부터 12일까지 여러 형태의 사진을 선보인 데 이어, 13일 0시에는 마지막 사진을 게시했다. 이번 사진 속 유나는 흰색 의상을 입고 무채색 배경에서 촬영에 임했다.이번 앨범에는 타이틀곡 'Ice Cream'을 포함해 'B-Boy'(비보이), 'Blue Maze'(블루 메이즈), 'Hyper Dream'(하이퍼 드림) 등 총 4곡이 담긴다.있지의 막내 멤버인 유나는 최근 방영된 tvN 드라마 '언더커버 미쓰홍'에 출연하며 연기자로 활동 범위를 넓힌 바 있다. 멤버 예지에 이어 팀 내 두 번째로 솔로 활동을 시작하는 유나는 이번 음반을 통해 개인 작업물을 처음 선보이게 된다.유나의 솔로 데뷔 음반 'Ice Cream'은 오는 3월 23일 오후 6시에 발매된다. 발매 당일 오후 5시에는 온라인 생방송을 열고 팬들과 소통할 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr