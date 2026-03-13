권성준 셰프, 톱가수 3명 사이에서 청일점…최애는 카리나인가봐

셰프 나폴리맛피아(본명 권성준)가 인기 여자 가수들과 만났다.최근 권 셰프는 자신의 계정에 그들과 찍은 사진을 게재했다.자리에는 아이브 안유진, 에스파 카리나, 래퍼 이영지가 함께했다. 권 셰프가 그들을 위해 요리를 해준 것으로 보인다. 특히 그는 카리나와의 투샷을 따로 공개하며 팬심을 보였다.한편 각종 음원 차트에 따르면, 아이브 정규 2집 ‘REVIVE+(리바이브 플러스)’의 선공개 더블 타이틀곡 ‘BANG BANG(뱅뱅)’이 멜론 주간 차트(3월 2일~3월 8일) 1위에 오르며 2주 연속 정상을 지켰다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr