'1박 2일' 딘딘이 김재원, 붐의 게스트 출연 타이밍에 아쉬움을 드러냈다.18일 방송된 KBS 2TV '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')은 강원 평창에서 펼쳐진 '2026 동계 워크숍' 편으로 방송인 붐, 배우 김재원이 함께했다.이날 문세윤 외 멤버들은 문세윤 부캐로 등장해 웃음을 자아냈다. 게스트 붐, 김재원은 시끌벅적하게 등장해 눈길을 끌었다.김재원 섭외에 대해 문세윤은 "'연예대상' 뒤풀이에서 같은 식당이었다. 박보검 이후 이런 제작진 관심 처음 봤다"고 밝혔다.김재원은 "주피디와 사진 같이 찍었는데, 이틀 뒤 바로 섭외 연락이 왔다"면서 "좋아하는 프로그램이라 도울 수 있으면 언제든 뭐든 좋다"며 흔쾌히 섭외에 응한 이유를 전했다.187cm 우월한 기럭지를 자랑하는 김재원은 "몸 쓰는 스포츠 자신 있고, 게임 승부욕 최상이다"라며 자신감을 내비쳤다. 이에 붐은 "여름이 아니라 벗지 못해 아쉽다"고 말했지만, 김종민은 "우리는 매 회차 벗는 사람이 있다. 이따가 이준과 대결하자"고 제안해 폭소케 했다.문세윤은 "김재원은 흔쾌히 출연 성사가 됐는데, 오히려 붐이 출연 간을 봤다더라"고 폭로했다. 붐은 "여러 일정들이 있었다. 홈쇼핑도 있었는데, 그런 일정 다 미루고 나왔다. 준이 씨도 좋아하고"라며 해명했다.큰형 김종민과의 데뷔 선배 여부를 묻자, 붐은 "코요태와 데뷔 동기다. 김종민이 댄서였으니, 내가 가수로서는 선배"라면서 "내가 key,뉴클리어, 혼성그룹 레카로 데뷔했지만, 다 망했다. 올데이프로젝트가 우리를 따라 한 것 같다"라고 망언해 웃음을 자아냈다.딘딘은 "게스트 타이밍 최악이다. 오늘 너무 춥다"고 이야기했다. 김재훈이 "오늘 찬물 들어가면 심장마비 올 것 같다"고 걱정하자, 김종민은 "이런 날도 입수한다. 심장마비 온다. CPR 해주면 된다"고 예능 새싹을 놀려 배꼽을 쥐게 했다.붐은 '1박 2일' 생존법을 궁금해했다. 이준과 문세윤은 "밥 진짜 안 준다. 잠 아무 데서나 자도 괜찮냐"고 물었다. 붐은 "밥 안 줘도 된다. 잠도 잘 잔다"고 답했으나, "영하 20도에서 자는 건 안 된다"고 걱정해 기대감을 높였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr