개그우먼 김숙이 김수용의 '심정지' 사고 이후 할동 중단을 고려했다고 털어놨다.
29일 유튜브 채널 '김숙티비'에는 '죽음에서 돌아온 자 김수용.. 그날의 이야기 (ft. 임형준, 가평소방서 구급대원분들)'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 김숙은 김수용이 심정지를 일으켰던 캠핑장에 다시 방문해 "저분이 저승을 다녀왔다면, 저는 지옥을 맛봤다"며 눈을 질끈 감았다. 김수용은 지난 11월 중순, 유튜브 촬영 중 급성 심근경색으로 갑자기 쓰러져 20분간 심정지 상태를 겪었으나, 현장에 있던 김숙, 임형준 등 동료들의 신속한 응급처치와 소방대원의 심폐소생술 덕분에 기적적으로 생존했다.
사고 당일 함께했던 임형준과 함께 그날의 상황을 재연한 김숙은 "김수용이 아무 소리 안 내고, 그냥 가슴을 부여잡고 무릎 꿇은 뒤 쓰러졌다"고 회상했다. 처음에는 장난인가 생각했지만, 김숙은 "이렇게 오빠가 연기를 잘하지 않는다"면서 위급했던 상황을 떠올렸다. 김숙은 매니저에게 심폐소생술을 당부하고, "119 전화해"라고 소리쳤다고. 이어 신발 벗기고, 하얗게 된 손을 주무르며 모든 상황을 정리했다고 전했다. 또 힘으로 입을 벌려 약을 먹이고. 숨구멍을 확보하기도 했다고.
구급대 도착까지 9분. 김숙은 "빨리 왔는데, 그게 하루 같았다"고 이야기했다. 그러먼서 "여기 다시 오게 해줘서 고맙다. 오빠 숨 멎은 얼굴을 마지막으로 봐서 당분간 쉬어야겠다고 생각했다. 그렇게 떠났으면 황동 못 했을 거"라고 털어놨다.
구급차 이동 전까지 총 CPR 시간은 약 30분 정도. 이후 경찰이 와서 상황 조사를 하는데, 김숙은 "처음 본 사람 누구냐고 묻더라. 내가 범인이 된 듯한 느낌이었다"고 고백했다. 김수용은 "너 신인 때 날 죽인다고 했었다"며 농담을 던졌다 김수용은 "나 다시 태어났젆아. 임형준을 아빠, 김숙을 엄마라고 생각할 거다. 나를 양아들로 받아달라"며 너스레를 떨었다. 그는 "내가 쓰러진 걸 보고 젊은 30대, 40대도 '나에게도 저런 일이 올까' 걱정돼 검사를 많이 받을 것 같다"고 말했다.
김숙은 "경찰이 와서 조사를 하는데, 오빠 나이가 59세더라. 20대 만나서 '우린 아직도 젊다'고 하지만, 이제 우리는 쓰러져도 이상하지 않을 나이구나 싶었다"며 남다른 감회를 드러냈다.
