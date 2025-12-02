사진='최강야구' 캡처

사진='최강야구' 캡처

사진='최강야구' 캡처

JTBC '최강야구'가 4주 연속 0%대 시청률을 기록하며 고전 중이다.지난 1일 방송된 '최강야구' 128회에서는 최강 컵대회 예선 3차전 브레이커스와 덕수고의 경기와 예선 4차전 한양대와의 경기가 펼쳐졌다. 이날 방송된 128회는 0.7%의 시청률을 기록했다. 앞서 방송된 127회 0.9%보다 더 하락한 수치다. 이로써 '최강야구'는 4주 연속 0%대 시청률 굴욕을 맛봤다.브레이커스와 덕수고의 최강 컵대회 예선 3차전 경기, 0:0의 점수로 8회 말 브레이커스의 공격이 시작됐다. 신종길은 대타로 나서 보내기 희생 번트를 성공했다. 안타 기운이 담긴 노수광의 배트를 들고 타석에 나선 나주환은 깔끔한 안타를 기록했고, 이후 타자들이 노수광의 방망이를 노리기 시작해 웃음을 안겼다.2사 만루 상황에서 전 타석 출루에 성공한 조용호가 등장했다. 조용호는 예리한 선구안을 자랑하며 볼넷을 골라내 팀의 선취점에 기여했다. 이어 이중권도 볼넷으로 밀어내기 1점을 추가하며 2:0으로 브레이커스가 앞서 나가기 시작했다. 한명재 캐스터는 "정말 약속의 8회가 맞군요"라며 팀플레이로 만든 득점에 감탄했다.9회 초 브레이커스는 1점을 내줬지만, 동점은 허용하지 않으며 예선 3차전을 승리로 마무리했다. 예선 3차전까지 3연승을 거둔 브레이커스는 최소 플레이오프 진출을 확보하며 예선 4차전에 돌입할 수 있었다.이종범 감독은 예선 3차전에 대해 "운 좋게 이긴 것 같다"라며 "최강 컵대회에서 우승할 수 있는 전력 분석의 기회가 된 것 같다"고 말했다. 5타석 5출루를 기록한 조용호가 예선 3차전의 MVP가 됐고, 선발로 나서 5이닝 무실점으로 경기를 이끈 이현승은 아쉽게 MVP를 놓쳤다.이어 예선 4차전 브레이커스와 한양대의 경기가 펼쳐졌다. 경기에 돌입 전 장성호 코치는 타격 순위를 공개하며 타자들을 압박했다. 1위 조용호, 2위 최진행, 3위 강민국, 4위 김태균, 5위 나주환 순이었다. 김태균은 "잘 좀 해라! 내가 그렇게 못했는데도 4등이냐?"라는 셀프 디스로 라커룸을 웃음바다로 만들었다.장성호 코치는 애제자 최진행에게 "공이나 잘 맞춰. 삼진 먹어도 되니까"라며 애정과 독기 가득한 코칭을 이어갔다. 신종길이 "진행아 너 잘하고 있어"라고 말하자 장성호는 단호하게 "그런 말 하지 마. 진짜인 줄 알아"라고 반박했다.낮은 득점력에 이종범 감독과 코치진은 라인업을 대폭 변경했다. 특히 3번 타자였던 김태균이 테이블 세터인 2번 타자로 배치돼 이목을 집중시켰다. 김태균은 "야구인생 첫 2번 타자"라며 "감독, 코치진의 고민이 느껴졌다"고 말했다.21년 만에 선발로 등판하는 권혁은 "이제 빠른 볼 승부가 어려우니 스플리터를 따로 연습했다"라며 결정구로 준비한 스플리터를 선보여 놀라움을 자아냈다. 이어 주자가 출루한 상황에서도 관록 있는 피칭으로 4번 타자 김승주를 압도하며 1회 말을 마무리했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr