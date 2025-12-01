사진=인연엔터테인먼트

배우 송지호가 2026년 방영 예정인 KBS2 새 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아'에 출연을 확정하며 대세 행보를 이어간다. 앞서 그는 지난해 큰 인기를 끈 tvN 드라마 '선재 업고 튀어'에서 김혜윤 친오빠 역을 맡아 인기를 끌었다.송지호의 소속사 인연엔터테인먼트 측은 1일 "소속 배우 송지호가 극 중 주인공 홍은조(남지현 분)의 철부지 오라버니 '홍대일' 역으로 캐스팅되어 극에 활력을 불어넣을 예정"이라고 밝혔다. 송지호는 1992년생, 남지현은 1995년생으로 두 사람은 3살 차이 난다.송지호가 연기할 홍대일은 놀기 좋아하고 철이 없어 보이는 인물로 특히 모든 면에서 자신보다 잘난 동생 은조에게 자격지심을 느끼며 늘 툴툴대고 막말도 서슴지 않는 복잡다단한 캐릭터다.그러나 천성이 둥글고 내심 동생을 아끼는 선한 본성을 가지고 있으며, 자신을 낳고 돌아가신 친모에 대한 결핍으로 인해 응석이 심하지만, 결정적인 순간에는 가족을 지키려 애쓰는 성숙한 면모를 가진 미워할 수만은 없는 입체적인 매력을 가진 인물로 송지호만의 색깔로 선보일 것으로 기대를 모은다.홍대일을 연기할 송지호는 주인공 홍은조 역의 남지현 배우와 호흡을 맞춰 티격태격 현실 남매 케미를 선보일 것으로 예상되며, 송지호 특유의 유쾌하고 능청스러운 매력이 철부지 기분파인 홍대일 캐릭터를 더욱 생동감 있게 그려낼 것으로 보인다.송지호는 그동안 장르를 가리지 않는 폭넓은 연기 스펙트럼으로 시청자들의 눈도장을 찍어왔다. 드라마 '선재 업고 튀어', '닥터 차정숙', '비밀의 숲', '검색어를 입력하세요 WWW', '디데이' 등 수많은 화제작에 출연해 다채로운 매력을 발산하며 탄탄한 연기력으로 필모그래피를 쌓아가고 있다.'은애하는 도적님아'는 오는 2026년 1월 3일 밤 9시 20분에 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr