사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

'식객 허영만의 백반기행' 미미가 홀로 대기실에 남겨졌던 아픔을 고백했다.2일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'(이하 '백반기행')에는 오마이걸 미미와 함께 횡성 밥상을 탐방했다.이날 미미는 허영만을 "삼촌"이라고 불러 눈길을 끌었다. 평소 음식 탓 안 하는 그는 "음식이 뭐가 죄냐. 혓바닥이 죄지"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.허영만은 "요즘 미미가 TV 틀면 나온다. 수도꼭지다"라며 애정을 드러냈다. 미미는 "오마이걸 멤버 중 방송 활동이 제일 많다"면서 '뿅뿅 지구오락실' '식스센스' 등 여러 프로그램에서 활약하는 '예능 대세'의기세를 뽐냈다."데뷔 초에는 개인 활동이 아예 없었다"고 고백한 미미는 "저는 집 지키는 강아지였다. 단체 광고를 찍는데, 멤버들은 요정 같은데 저는 피부도 까맣고, 보이시한 스타일이라 청량한 광고와 콘셉트가 안 맞았다. 멤버들 촬영할 동안 저 혼자만 대기실에 남겨졌다"고 밝혔다.미미는 "참 속상한 일이죠?"라면서 "그 전에 노력도 했다. 최대한 청순하게 해보려고 거울 보고 연습도 했는데, 잘 안됐다. 그때는 공허함이 컸다"고 솔직하게 털어놨다. 허영만이 "미미도 그런 아픔이 있었구나"라고 안타까워하자, 미미는 "버티는 자가 살아남고, 이긴다. 인생은 버티는 거"라며 씩씩한 모습을 보였다.허영만에게 미미의 첫인상은 '재주꾼'이라고. 미미는 "요즘 방송 열심히 하면서 편집, 운동, 디제잉, 발레, 복싱 등 여러 취미 활동을 하고 있다"고 전했다. "원래 꿈은 가수 아닌 화가, 만화가였다"는 미미는 "국어 선생님도 꿈꿨는데, 춤을 좋아해서 아이돌이 됐다"고 이야기했다."연애하지 않는 이유"를 묻자 미미는 "이유 없다. 주변에 딱히 대시하는 사람도 없고, 추파 던지는 사람도 없다"고 말했다. '이상형' 질문에 그는 "어렸을 때 소꿉친구처럼 서로를 알고, 자연스럽게 사랑하게 되는 것"이라며 "'폭싹 속았수다'의 양관식 같은 사람"이라고 강조했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr