SNS

SNS

전 아나운서 최동석이 아이들과 데이트에 나섰다.최근 최동석은 자신의 계정에 "아이들 운동끝나고 마초면탁에서 저녁. 갔던 식당이 맛있으면 꼭 아이들과 같이 오고 싶지. 웬만한 일본 라멘집 보다 맛있어"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 최동석은 자녀들과 함께 제주도에 위치한 맛집에 방문한 모습.최동석은 2009년 같은 KBS 아나운서 박지윤과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 그러나 2023년 10월, 결혼 14년 만에 파경을 맞고 두 사람은 이혼 절차를 밟고 있다.자녀의 양육권과 친권은 모두 박지윤이 확보한 상태이고 최동석은 현재 '면접교섭권'을 통해서만 일주일에 이틀 동안 자녀들과 만남을 가지고 있다. 통상 일주일에 1번으로 정해져 있는 면접교섭권은 합의나 가정법원의 결정에 따라 조절이 가능한 것으로 알려져 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr