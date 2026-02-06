사진=가수 권민아 SNS

가수 권민아가 연예 기획자로 변신하며 새로운 행보를 예고했다.권민아는 5일 자기 SNS 계정을 통해 "20~30대 연령의 남자 댄스 지망생, 온라인 아이돌 경력자, 춤을 잘 추시는 분, 연습생 출신, 온라인 단체 라이브 및 숏폼 콘텐츠 활동 가능자 등 어느 정도 춤에 대한 이해력과 끼, 발전 가능성과 실력이 있으신 분들, 꿈을 이루고자 하시는 분들을 찾고 있다"고 공지했다.이어 "남자 배우 쪽이나 보컬 쪽으로 꿈이 있더라도 춤 실력을 갖췄거나 관심이 있다면 주저하지 말고 메시지(DM)를 보내달라"고 당부했다.선발된 인원에게는 연예 기획사 연결을 비롯해 안무 트레이닝, 카메라 퍼포먼스 교육, 콘텐츠 제작 지원 등이 제공될 예정이다. 권민아는 위약금 없는 신뢰 기반의 자유로운 활동 환경을 약속하며 본인 역시 조력자 역할을 수행하겠다고 강조했다.아울러 "온라인 영역을 넘어 오프라인 활동까지 확장할 수 있도록 기획사 차원에서 다양한 콘텐츠와 계획을 수립하고 있다"고 덧붙였다. 요청받은 주 대상은 남성이지만 여성 지원자도 참여가 가능하며, 별도의 모집 기간은 정해지지 않았다는 것이 권민아의 설명이다.권민아는 지난달 1일 SNS를 통해 과거의 힘든 시기를 언급하는 과정에서 긴급 구조되었으나 현재는 심리적 안정을 되찾은 것으로 분석된다. 이로 인해 당초 예정됐던 단독 팬미팅은 취소된 바 있다.2012년 데뷔한 권민아는 '심쿵해', '빙글뱅글', '사뿐사뿐', '짧은 치마' 등 다수의 히트곡으로 대중의 인기를 얻었다. 그러나 2019년 팀을 탈퇴한 뒤 2020년 멤버 간의 괴롭힘 문제를 제기하며 논란의 중심에 섰고, 소속 그룹은 결국 해체 수순을 밟았다. 이후 그는 연기 활동과 피부과 상담 실장 업무 등을 병행해 왔으며, 최근 소속사와의 전속계약을 체결했다가 한 달 만에 해지하기도 했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr