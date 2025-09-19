[단독] 피식대학 정재형, 장가간다…♥9살 연하와 11월 웨딩마치

'피식대학'의 코미디언 정재형(36세)이 9살 연하 비연예인 연인과 백년가약을 맺는다.19일 텐아시아 취재에 따르면 정재형은 오는 11월 16일 서울 모처에서 웨딩마치를 울린다. 결혼식은 양가 가족과 지인이 참석한 가운데 비공개 형식으로 진행될 예정이다.신부는 정재형보다 9살 연하인 비연예인으로 확인됐다. 오랜 시간 교제하며 서로를 향한 신뢰와 애정을 키워온 두 사람은 부부의 연을 맺을 맺고 가정을 꾸리게 됐다.정재형은 2014년 KBS 29기 공채 개그맨으로 데뷔했다. '개그콘서트' 시즌1이 막을 내린 이후 유튜브 채널 '피식대학'을 통해 활발하게 활동하고 있다. 그는 '한사랑산악회' 정광용, '05학번이즈백' 정재혁, 'B대면데이트' 방재호, 패션인플루언서 '잘입재형' 등 개성 넘치는 부캐릭터를 선보이며 대중의 사랑을 받았다.정재형은 온·오프라인에서 활약 중이다. 피식대학 멤버들과 함께 진행 중인 '피식쇼'에는 올데이프로젝트, 아이브 장원영, 넷플릭스 연애 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어' 출연자 이도 등이 나오며 높은 화제성을 자랑하고 있다. 오는 20일에는 청년의 날을 맞아 열리는 '제6회 안양청년축제'에서 '너드학개론'으로 청년들과 만난다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr