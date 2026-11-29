사진=곽시양 인스타그램

사진=곽시양 인스타그램

배우 곽시양이 러블리즈 출신 유지애와 결혼한 지 하루 만에 예식 영상과 소감을 공개했다.곽시양은 29일 자신의 SNS에 "많은 분들의 축복과 응원 속에 무사히 결혼식을 잘 마쳤습니다"라고 적었다. 예식에 참석한 하객과 멀리서 축하를 보내준 이들에게 감사 인사를 전한 그는 경황이 없어 미처 인사를 나누지 못했다며 정리가 되는 대로 한 사람씩 직접 연락하겠다고 밝혔다.곽시양은 "보내주신 마음 하나하나 잊지 않고 서로 아끼고 존중하며 예쁘게 잘 살겠습니다"라고 다짐했다. 앞으로도 좋은 모습으로 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다고 덧붙였다.함께 공개한 영상에는 검은색 턱시도를 입은 곽시양과 오프숄더 웨딩드레스를 입은 유지애가 팔짱을 끼고 버진로드를 걷는 모습이 담겼다. 28일 서울의 한 호텔에서 열린 예식은 양가 가족과 친인척, 가까운 지인들이 참석한 가운데 비공개로 진행됐다.곽시양은 유지애가 활동했던 러블리즈의 히트곡 '아츄(Ah-Choo)'에 맞춰 신랑 입장을 했다. 유지애 앞에 무릎을 꿇고 부케를 건네기도 했다. 축가는 러블리즈 류수정과 노브레인 이성우가 맡았고, 축사에 나선 러블리즈 막내 정예인은 눈물을 보였다.1987년생 곽시양과 1993년생 유지애는 6세 차이로, 약 1년간 교제했다. 지난 9월 결혼 소식을 깜짝 발표한 두 사람은 약 두 달 뒤 부부가 됐다. 곽시양은 영화 '야간비행'으로 데뷔해 드라마 '오 나의 귀신님', '홍천기', '재벌X형사' 등에 출연했다. 유지애는 러블리즈 멤버로 '아츄', '안녕', '데스티니' 등의 곡으로 사랑받았으며 이후 배우로 활동 영역을 넓혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr