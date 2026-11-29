유연석이 아들 교통 사고에 서현진을 향한 증오를 품었다./사진제공=MBC

유연석이 아들 교통 사고에 서현진을 향한 증오를 품었다./사진제공=MBC

서현진이 유연석 살해 사건의 주범으로 지목된 가운데, 유연석이 죽기 전 서현진의 집에 침입했던 사실이 밝혀졌다.지난 28일 방송된 MBC 금토드라마 '라이어' 10회에서는 민준호(유연석 분)가 사망한 날을 전후로 벌어진 사건들과 얽힌 인물들의 행적이 그려졌다.앞서 민준호 사망사건을 수사 중인 형사 황명수(최대훈 분)와 장두일(정승길 분)은 민준호에게 약물로 데이트 강간(성폭행) 피해를 당했던 강지선(서현진 분)을 살해 용의자로 긴급 체포했다. 강지선은 경찰 조사에서 "거짓 자백을 할 수는 없잖아요"라며 결백을 주장하고 누군가 함정을 판 것이라고 의심했지만, 황명수는 심리전으로 압박을 이어갔다.이와 함께 민준호가 죽기 전 행적도 공개됐다. 경찰에 쫓기던 민준호는 변호사 친구 최찬수(장인섭 분)의 집을 찾아가 약점을 빌미로 도주를 돕게 했다. 그러나 아들 민현수(강지용 분)가 학교 폭력을 피하다 교통사고를 당해 중태에 빠졌다는 소식을 최찬수로부터 전해 들은 뒤, 민준호는 강지선을 향한 깊은 증오를 품게 됐다.현재 시점에서 황명수는 민준호의 죽음과 연관된 이화영(옥자연 분), 박석구(임성재 분), 한보영(안소요 분), 김무영(이신기 분) 등을 조사하며 각각 의심스러운 단서를 찾아냈다. 이어 민준호가 숨어 있던 요트장 인근 CCTV에서 강지선의 언니 강지은(김지현 분)과 친구 박중현(오동민 분)의 모습을 포착했다.황명수는 "민준호에게 성범죄를 당한 피해자들과 가족들 모두 살해 동기가 있다"며 "민준호를 죽인 주범은 강지선 당신"이라고 지목했다. 이에 눈빛이 돌변한 강지선은 "형사님은 누군가를 죽이고 싶은 적 있으셨어요? 전 있었어요. 민준호요"라고 답했다.방송 말미에는 도주 중이던 민준호가 늦은 밤 주인 없는 강지선의 집에 몰래 들어간 과거 장면이 이어졌다. 귀가한 강지선이 이상한 낌새를 느끼고, 민준호가 다급히 몸을 숨긴 채 문 하나를 사이에 두고 대치하는 모습으로 10회가 마무리됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr