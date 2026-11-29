김광규가 4년 만에 서울 자가로 이사했다./사진=텐아시아DB

김광규가 4년 만에 서울 자가로 이사했다./사진=텐아시아DB

배우 김광규(58)와 임원희가 서울 연희동 이웃사촌으로 뭉쳤다.지난 28일 방송된 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 '연희동 신생아' 김광규, '연희동 터줏대감' 임원희와 함께 연희동 투어에 나선 유재석, 하하, 허경환, 주우재의 모습이 그려졌다.2022년 송도에 자가를 마련했던 김광규는 최근 연희동 아파트로 이사하며 서울 자가 마련에 성공, 임원희와 같은 아파트 주민이 됐다. 임원희는 두 사람이 거주하는 곳을 '연예인 아파트'라고 부르며 "연희동의 품격을 지켜달라. 연희동은 조용하고 고성방가가 없다"고 당부했다. 이어 유재석이 김원희, 아일릿 원희, 리센느 원이의 '워니들' 정모 제안을 언급하자, 임원희는 '아일릿 원희 꿈을 꿨는데 홍대 빈티지숍에서 임원희를 만났다'는 SNS 게시글을 소개했다.본격적인 '원희 투어'에서 임원희는 김광규를 단골 멸치국수 가게로 안내했다. 나란히 앉은 두 사람은 서로의 안부를 챙기며 남다른 이웃 사랑을 뽐냈다. 임원희는 "이렇게 살다가 광규 형이 장가간다고 하면 난 어떡하냐"며 "아침에 눈 뜨면 '광규 형 잘 잤으려나' 하고 하루 두 번 생각한다"고 말했다. 김광규 역시 "나도 '원희는 밥 먹었으려나' 생각한다"고 화답했다.이후 일행은 마트, 철물점, 수제 모자숍, 추억의 빵집 등을 돌며 연희동 곳곳을 둘러봤다. 임원희가 마을버스와 체육관에 이어 공원 새 소리까지 자랑하자 멤버들은 "'연희동 홍보대사'를 노리는 거냐"고 농담을 던졌다. 투어의 마지막 코스인 목욕탕에서는 멤버들이 직접 임원희와 김광규의 때를 밀어줬다.한편, 김광규는 2015년 전세 사기 피해를 고백한 이후, 남의 집이 공개될 때마다 "빨리 돌려라"라며 불편한 기색을 보이거나 시상식 무대에서 유재석을 향해 "재석이 형, 아파트값 좀 잡아줘요"라고 하소연해 때아닌 구설에 오르기도 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr