사진=KBS2 '개그콘서트'

사진=KBS2 '개그콘서트'

사진=KBS2 '개그콘서트'

사진=KBS2 '개그콘서트'

사진=KBS2 '개그콘서트'

'개그콘서트' 장재인이 과거보다 예뻐진 모습을 유쾌하게 인정했다.29일 방송된 KBS 2TV '개그콘서트'의 '공개재판' 코너에는 가수 장재인이 '몰라보게 예뻐진 죄'로 무대에 등장했다.이날 박성호는 장재인의 과거 사진을 꺼내 들고 "누가 재인인가"라고 물었다. 장재인의 이름을 '누가 죄인인가'라는 말에 빗댄 농담이었다. 사진을 본 장재인은 잠시 당황하다가 "내가 용이 되긴 했지"라며 웃었다. 그는 "과거 사진과 비교하면 그렇지 않냐"고 반문한 뒤 사진을 얼른 내려달라고 요청했다.박준형은 장재인에게 예뻐졌다는 말을 많이 듣겠다며 어떻게 달라진 것이냐고 물었다. 장재인은 "저는 피부과를 사랑한다"고 답했다. 울X라, 서X지, 쥬X룩 등 시술 이름까지 차례로 언급하자 박준형과 박성호는 "피부과 실장이 온 것 같다"고 받아쳐 웃음을 안겼다.박영진은 장재인 외에 몰라보게 예뻐진 연예인이 또 있다며 박준형의 아내인 개그우먼 김지혜를 언급했다. 박준형은 "장재인은 살이 빠진 거고, 다른 분은 뼈가 빠진 것"이라고 농담했다. 박성호는 "한번 웃기려고 와이프를 팔아 먹어도 되는 거냐"고 따져 물으며 웃음을 더했다.장재인은 음악 활동이 뜸했던 이유도 밝혔다. 그는 음악을 쉬는 동안 여러 일을 해왔다며 서둘러 곡을 내기보다 천천히 작업하고 싶었다고 설명했다. 자신은 다른 일을 하며 지냈어도 대중에게는 오랫동안 쉰 것처럼 보일 수 있겠다고 생각했다는 그는 자신을 알리기 위해 '개그콘서트'에 출연했다고 전했다.새 음악을 먼저 들려주고 싶었다는 장재인은 최근 OST 작업에 참여했다고 밝혔다. 북콘서트도 앞두고 있다며 음악 공백기 이후의 활동 계획을 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr