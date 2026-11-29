우지원의 딸 우서윤이 치아 시술을 통해 한층 화사해진 미모를 뽐냈다.우서윤은 최근 자신의 SNS에 "제로네이트로 자신 있고 자연스러운 미소"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 우서윤은 촬영 스튜디오에서 카메라를 바라보며 미소 짓고 있다. 긴 생머리를 늘어뜨린 그는 블랙 재킷에 셔츠와 넥타이를 매치해 세련되면서도 지적인 분위기를 자아냈다. 여기에 고른 치열과 밝은 미소가 눈길을 끈다.우서윤이 언급한 제로네이트는 치아 삭제를 최소화하는 것을 지향하는 심미 보철 시술이다. 치아 표면에 얇은 세라믹 보철물을 부착해 치아의 색상과 모양 등을 개선하는 방식이다. 개인의 치아 상태에 따라 삭제 여부와 시술 범위는 달라질 수 있다.앞서 우서윤은 외모 변화를 둘러싸고 성형 의혹에 휩싸인 바 있다. 외모에 대한 관심이 이어지는 가운데 이번에는 치아 심미 시술과 관련된 게시물을 직접 공개해 이목을 집중시켰다.한층 또렷한 이목구비와 가지런한 치열이 어우러지면서 우서윤 특유의 도시적이고 고급스러운 분위기가 더욱 돋보였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr