김신영이 '정오의 희망곡'에서 14년 만에 하차했다. / 사진=텐아시아DB

김신영이 '정오의 희망곡'에서 14년 만에 하차했다. / 사진='정희' 공식 SNS

방송인 김신영이 14년간 진행해 온 라디오 프로그램 '정오의 희망곡'을 떠났다.29일 방송된 MBC FM4U '정오의 희망곡 김신영입니다'(이하 '정희')에서 김신영은 DJ로서 마지막 생방송을 진행했다. 오프닝에서 그는 "갈수록 자극적인 세상에서 변함없이 제 목소리에 울고 웃는 분들이 많았다. 제 인생에서 가장 오래 한 일"이라며 "14년 동안 저를 가르쳐 주시느라 고생이 많으셨다. 영원한 이별은 아니니 향후 앨범을 발매하면 다시 찾아오겠다"고 말했다.이날 김신영은 지난 14년을 돌아보며 남모를 고충도 털어놨다. 그는 DJ 2년 차와 6년 차에 극심한 권태기를 겪었고, 라디오를 시작한 지 얼마 되지 않아 공황장애가 찾아와 삶이 무너질 것 같은 불안감을 느꼈다고 고백했다. 이어 "개인적으로 힘든 일도 있었고, 루머 때문에 마음고생도 많이 하면서 별의별 일이 다 있었다"고 회상했다.프로그램을 향한 각별한 애정도 덧붙였다. 김신영은 "'정희' 덕분에 소중한 일주일을 빼주셔서 故 전유성 교수님의 마지막까지 지킬 수 있었다"고 감사를 표했다. 난독증이 심하고 내성적이어서 다른 방송에서 잘리던 시절, 정선희가 DJ를 맡던 '정희'에서 첫 라디오 게스트 기회를 얻었던 일화를 떠올리며 "저 하나 키우려고 MBC와 청취자분들 모두 고생 많으셨다"고 전했다.방송 말미 김신영은 "14년인데 세어 보니 5151일을 여러분과 같이 살았다"며 "다음 DJ를 위해 이 자리를 깨끗하게 비워드리겠다. 5151일 동안 제 걸걸한 목소리를 들어주셔서 고생 많으셨고, 항상 무탈하시길 바란다"고 끝인사를 남겼다.2012년 10월부터 '정희'를 이끌어 온 김신영은 자신이 설립한 회사 업무에 집중하기 위해 지난 8월 휴식기를 가졌으며, 3개월 만인 지난 23일 복귀와 동시에 하차를 발표했다. 후임 DJ는 아직 정해지지 않았다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr