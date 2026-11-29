사진=유튜브 '소다지니'

사진=유튜브 '소다지니'

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사진=유튜브 '소다지니'

사진=유튜브 '소다지니'

사진=유튜브 '소다지니'

사진=유튜브 '소다지니'

방송인 이윤진이 당근에서 직매물로 찾은 압구정 아파트를 두 자녀와 함께 공개했다.28일 유튜브 채널 '소다지니'에는 '돌아온 소다네, 저희 집을 소개합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이윤진은 딸 소을, 아들 다을과 카메라 앞에 서서 "저희가 5년 만에 완전체로 돌아왔다"고 인사했다. 새집을 궁금해하는 이들이 있었지만 이사 후 공사를 하느라 이제야 집을 소개하게 됐다고 설명했다.올해 초 한국 발령을 받아 돌아온 이윤진은 집을 알아보면서 오른 집값을 실감했다고 털어놨다. 세 식구가 함께 지내기 편하고 아이들이 학교에 다니기 좋은 지역을 살피던 중 중고거래 앱 '당근'에서 압구정의 방 네 개짜리 구축 아파트를 직매물로 발견해 매입했다.새 출발에 맞춰 집도 새롭게 꾸미고 싶었지만 공사비가 걸림돌이었다. 이윤진은 "리모델링 비용이랑 인건비가 너무 많이 올라서"라며 시공업자 두 명과 반셀프 인테리어를 진행했다고 밝혔다. 기존에 쓰던 물건은 활용하고, 공사로 바꿀 부분과 새로 살 물건을 구분해 예산을 맞췄다.인테리어의 출발점은 어린 시절 부모님과 살던 1980년대 아파트였다. 이윤진은 한국에 돌아온 뒤 힘든 일을 겪으면서 그때 살던 집이 그리워졌다고 전했다. 발리에서 약 3년간 호텔에서 일한 경험도 살렸다.이윤진은 공간마다 색이 따로 놀지 않도록 차분한 색을 중심으로 컬러 팔레트를 만들고, 마감재를 고를 때도 이를 기준으로 삼았다. 앞서 그는 벽지 대신 미장 마감을 택하고 수십 장의 컬러칩을 비교한 과정도 공개한 바 있다.두 아이도 집을 꾸미는 데 손을 보탰다. 다을은 직접 자재를 보러 다녔고, 소을은 완성된 집을 두고 "추구미를 완벽하게 구현했다"고 말했다. 거실 책장에는 이윤진이 번역하거나 출간한 책이 꽂혔다. 남매의 방에는 각자의 취향이 담겼다.한편 이윤진은 2010년 배우 이범수와 결혼해 소을, 다을 남매를 뒀다. 두 사람은 2024년 파경 소식이 알려진 뒤 이혼 절차를 밟았으며, 지난 3월 합의 이혼 소식을 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr