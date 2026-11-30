이미지 크게보기 김유정이 엄마 송지효를 살해한 진선규를 처단했다. / 사진 = tvN '100일의 거짓말'

이미지 크게보기 사진 = tvN '100일의 거짓말'

이미지 크게보기 사진 = tvN '100일의 거짓말'

'100일의 거짓말' 김유정이 엄마 송지효를 살해한 진선규를 처단했다.29일 방송된 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말' 최종회에서는 사토 신이치(진선규 분)를 노린 구국단의 마지막 작전이 펼쳐졌다.엄마 이애영(송지효 분)의 편지를 읽은 이가경(김유정 분)은 유소란(김현주 분)을 향한 원망을 내려놓았다. 편지에는 "아침에 일어났을 때 엄마가 없어서 많이 무서웠지"라는 문장이 담겨 있었다.김태웅(박진영 분)은 이애영이 자신을 데리고 도망치려다 사토에게 살해당한 사실을 알게 됐다. 그는 어머니를 그리워하며 오열했다.김태웅은 거사가 끝나면 미국으로 함께 떠나자고 약속했다. 두 사람은 서로 사랑을 고백하며 입을 맞췄다.거사 당일, 사토의 연설을 통역하게 된 이가경은 연설 대신 일제의 만행을 폭로했다. 계암리 조선인 학살까지 외신 앞에서 낱낱이 고발했다.이가경은 사토에게 총을 겨누고 "조선은 절대 절대로 지지 않아. 대한독립만세!"라고 외쳤다.아수라장 속에서 사토가 이가경을 노리자 친부 홍석원(김도현 분)이 몸을 날렸다. 홍석원은 끝내 숨을 거뒀고, 이가경은 생애 처음 "아버지"라고 부르며 무너졌다.총상을 입고 쓰러졌던 이가경은 마지막 총알로 사토를 쐈다. 엄마 이애영을 죽인 원수를 딸이 직접 처단한 순간이었다.유소란은 유필립(이무생 분)에게 마지막 말을 남기고 숨졌다. 사토의 칼과 총에 쓰러진 김태웅도 "미안하다. 당신은 살아라. 살아서 앞으로 걸어가라"는 유언을 남기고 눈을 감았다.이가경은 감옥 창밖에서 울리는 만세 함성을 들으며 눈물지었다. 세월이 흘러 보육원 원장이 된 그는 조선총독부 건물이 철거되는 장면을 지켜봤다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr