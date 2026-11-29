JTBC 토일드라마 '파이널 테이블'이 종영을 한 회 앞두고 자체 최저 시청률을 기록했다.지난 28일 방송된 '파이널 테이블' 11회는 전국 유료가구 기준 시청률 1.6%를 나타냈다. 4회에서 최고 시청률 2.6%를 기록한 이후 줄곧 1%대 후반에 머물던 수치가 최종회를 직전에 두고 가장 낮은 성적표까지 떨어졌다.이날 방송에서는 강한(안효섭 분)이 백현주(차지연 분)의 말 한마디로 잊고 있던 과거 기억을 떠올리며 20년 전 화재 사건의 새로운 배후를 마주하는 과정이 그려졌다.결승을 앞둔 서바이벌 4라운드에서 유력 우승 후보로 꼽히던 파밀리아가 엑셉시옹과 함께 탈락하는 이변이 벌어졌다. 이는 백현주가 문해선을 무너뜨리기 위해 심사위원 김필현(이두석 분)을 움직여 채점표를 유출하고 조작 여론을 만든 결과였다. 요리 서바이벌 제작사 평연미디어 대표인 백현주는 기자회견을 열어 조작 사실을 인정하는 척하며 모든 화살을 평연그룹 회장 문해선에게 돌렸다.TV로 기자회견을 지켜보던 강한은 백현주가 마무리 멘트로 내뱉은 '견디지 말고 오늘을 즐겨라'라는 말에서 기시감을 느꼈다. 강한은 아버지 강산이 숨지기 전, 문해선을 언급하며 불을 질러서라도 누군가를 찾으라고 소리치던 여성 손님이 어린 아르바이트생이던 자신에게 똑같은 말과 팁을 건넸던 기억을 떠올렸다.그동안 어머니 문해선이 아버지 사고의 배후라고 굳게 믿으며 복수만을 향해 달려왔던 강한은 그날의 손님이 백현주였다는 사실을 깨닫고 충격에 휩싸였다.'파이널 테이블' 최종회는 29일 오후 10시 30분 방종영 앞두고 1%대 최저 시청률 찍었다…안효섭 '파이널 테이블', 1.6% 씁쓸한 퇴장 위기송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr