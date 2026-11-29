사진=윤승아 유튜브

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배우 윤승아가 3살 아들의 한 달 책값을 공개했다.29일 유튜브 채널 '승아로운'에는 '11월 일상을 알차게 모아모아'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 윤승아는 남편 김무열, 아들과 함께 아침을 보냈다. 아들의 등원을 마친 뒤에는 서점으로 향했다. 평소 아들이 책을 즐겨 읽고 그중에서도 우주에 관한 책을 좋아한다는 윤승아는 아이의 취향을 떠올리며 여러 권을 골랐다. 그렇게 아들을 위해 산 책값은 약 20만 원에 달했다. 윤승아는 "많이 샀어요"라고 말했다.아들을 위해 해외에서 직접 주문한 물건도 공개했다. 집에 돌아온 윤승아가 놀이를 곁들일 수 있는 책과 장난감을 꺼내자 김무열도 관심을 보이며 다가왔다. 윤승아는 자동차 장난감을 살 때 함께 주문해야 했던 트랙을 빠뜨린 사실을 뒤늦게 알아차렸다.윤승아는 아들이 이제 장난감 하나를 봐도 같은 종류의 다른 제품이 있다는 걸 안다고 설명했다. 그는 "자동차를 사면 다양한 종류가 있다는 걸 알아서 뭔가를 건네기가 두렵다"고 말해 웃음을 안겼다. 지인들과 대형 고양이 조형물 이야기를 나눌 때는 개점 시간에 맞춰 아들과 함께 가서 사진을 찍고 싶다고 했다.김무열과의 커플 촬영 현장도 담겼다. 두 사람은 손을 맞잡거나 얼굴을 가까이 대는 포즈를 취했다. 김무열이 얼굴을 맞댄 채 콧바람을 불어 장난을 치자 윤승아는 웃음을 참느라 애를 먹었다.윤승아는 남대문에 아동복 매장을 연 친구를 찾아가 깜짝 방문으로 개업을 축하했다. 그릇 가게와 빈티지 소품 숍을 둘러보던 그는 영업 시작 전에 도착한 가게 앞 계단에 앉아 문이 열리기를 기다리기도 했다. 남대문에서는 커피 한 잔을 받기까지 1시간 10분이 걸렸다며 예상보다 길어진 대기 시간에 놀랐다고 전했다.윤승아는 2015년 4월 배우 김무열과 결혼했다. 결혼 8년 만인 2023년 6월 첫아들을 출산했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr