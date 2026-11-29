이미지 크게보기 '보검 매직컬2' 첫 방송에 고경표의 흔적이 지워졌다. / 사진 = tvN '보검 매직컬2'

이미지 크게보기 사진 = tvN '보검 매직컬2'

이미지 크게보기 사진 = 텐아시아DB

'보검 매직컬2' 첫 방송에 고경표의 흔적이 지워졌다.29일 첫 방송된 tvN 예능 '보검 매직컬2' 1회는 경남 통영 바다 마을에 문을 연 2호점의 영업 준비 과정을 담았다.이날 넓어진 2호점에 들어선 박보검은 "대박"이라며 감탄했다. 네일숍 원장으로 변신한 이상이는 "이제 나도 네일 사장이다. 박 원장, 앞으로 이 원장으로 불러달라"고 요청했다.고경표는 멀리서 마을을 걷는 뒷모습으로 짧게 스쳐 갔다. '본격적으로 막을 올린 2호점'이라는 자막 아래 지나가는 행인처럼 담긴 장면이었다.그의 목소리는 간헐적으로 흘러나왔다. 그러나 대화 장면 대부분은 박보검과 이상이 두 사람 위주로 편집됐다.식사 장면은 더 뚜렷했다. 세 사람 몫으로 차려진 밥상 앞에서 카메라는 박보검과 이상이의 투샷을 주로 비췄다. 박보검은 밥 세 개가 놓여진 밥상에서 "어제 밤에 잠을 설쳤다"라며 2호점 영업을 시작하기 전 심경을 밝히기도 했다.한편 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 일대에서 술을 마신 채 승용차를 몰다 청소차와 충돌했다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 기준인 0.08%를 크게 웃도는 0.150% 수준이었던 것으로 전해졌다.이 사고로 환경미화원 한 명이 경상을 입었다. 고경표는 지난 23일 음주운전 혐의 피의자 신분으로 서울 마포경찰서에 출석해 "정말 무책임한 모습이었고 죄송하다"고 고개를 숙였다.그는 SNS를 통해서도 "예정된 활동은 모두 중단하겠다"고 밝혔다. 이후 MBC '놀면 뭐하니?'와 tvN '식스센스: B사이드'는 그의 출연 분량을 편집했고, '보검 매직컬2' 제작진 역시 분량 조정을 예고했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr