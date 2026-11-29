이미지 크게보기 배우 박경혜가 6평 원룸을 떠나 새 집으로 이사를 하면서 입주 청소를 취소하게 된 사연을 밝혔다. / 사진 = 유튜브 채널 '경혜볼래'

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배우 박경혜가 6평 원룸을 떠나 새 집으로 이사를 하면서 위약금을 낸 사연을 밝혔다.29일 '경혜볼래' 채널에는 "정든 집을 떠났습니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 박경혜는 "이사 업체는 제가 한 다섯 군데 정도를 문의를 드린 거 같다. 가격이 정말 다르고 좀 놀랐던 거는 뭐 한 70만 원에서 50만 원까지 요렇게 차이가 있을 수 있다고 생각하는데 어떤 업체가 265만 원"이라고 운을 뗐다.이어 "제가 선정한 업체는 55만 원에 계약을 했다"고 밝혔다.또 "입주 청소 업체도 선정을 미리 했다. 제가 이사 가는 집이 14평인데 22만 원에 계약을 했다"고 설명했다.박경혜는 "제가 사실 여기 처음에 들어왔을 때 입주 청소 이슈가 좀 있었다. 입주 청소가 그때 좀 잘 안 돼서 꽤나 많은 부분을 다시 해야 했다"고 회상했다.새집에 들어선 그는 "왜 눈물이 날 거 같지?"라며 감정이 북받친 모습을 보였다.그러나 박경혜는 "어제 장판에 문제가 생겨 가지고 오늘 오전에 장판을 깔아야 한다, 이런 상황이 된 거다"라고 알렸다. 결국 그는 "아쉽게도 입주 청소가 해결이 안 돼 위약금을 드리고 철수를 하기로 했다"고 토로했다.그러면서 "근데 괜찮다. 이사 업체를 굉장히 저렴한 곳을 찾아서 9만 원 정도를 싸게 했다. 이런 일이 생길 것 같아서 그렇게 싼 업체를 만났다"고 마음을 다잡았다.한편 박경혜는 지난 4월 MBC '나 혼자 산다'에서 강남구 역삼동 6평 원룸을 공개했다. 지난 10월에는 이사 위시리스트로 "바퀴벌레와 쥐가 없었으면 좋겠다"고 전한 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr