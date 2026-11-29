배우 박경혜가 6평 원룸을 떠나 새 집으로 이사를 하면서 위약금을 낸 사연을 밝혔다.
29일 '경혜볼래' 채널에는 "정든 집을 떠났습니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상 속 박경혜는 "이사 업체는 제가 한 다섯 군데 정도를 문의를 드린 거 같다. 가격이 정말 다르고 좀 놀랐던 거는 뭐 한 70만 원에서 50만 원까지 요렇게 차이가 있을 수 있다고 생각하는데 어떤 업체가 265만 원"이라고 운을 뗐다.
이어 "제가 선정한 업체는 55만 원에 계약을 했다"고 밝혔다. 또 "입주 청소 업체도 선정을 미리 했다. 제가 이사 가는 집이 14평인데 22만 원에 계약을 했다"고 설명했다.
박경혜는 "제가 사실 여기 처음에 들어왔을 때 입주 청소 이슈가 좀 있었다. 입주 청소가 그때 좀 잘 안 돼서 꽤나 많은 부분을 다시 해야 했다"고 회상했다.
새집에 들어선 그는 "왜 눈물이 날 거 같지?"라며 감정이 북받친 모습을 보였다. 그러나 박경혜는 "어제 장판에 문제가 생겨 가지고 오늘 오전에 장판을 깔아야 한다, 이런 상황이 된 거다"라고 알렸다. 결국 그는 "아쉽게도 입주 청소가 해결이 안 돼 위약금을 드리고 철수를 하기로 했다"고 토로했다.
그러면서 "근데 괜찮다. 이사 업체를 굉장히 저렴한 곳을 찾아서 9만 원 정도를 싸게 했다. 이런 일이 생길 것 같아서 그렇게 싼 업체를 만났다"고 마음을 다잡았다.
한편 박경혜는 지난 4월 MBC '나 혼자 산다'에서 강남구 역삼동 6평 원룸을 공개했다. 지난 10월에는 이사 위시리스트로 "바퀴벌레와 쥐가 없었으면 좋겠다"고 전한 바 있다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
29일 '경혜볼래' 채널에는 "정든 집을 떠났습니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상 속 박경혜는 "이사 업체는 제가 한 다섯 군데 정도를 문의를 드린 거 같다. 가격이 정말 다르고 좀 놀랐던 거는 뭐 한 70만 원에서 50만 원까지 요렇게 차이가 있을 수 있다고 생각하는데 어떤 업체가 265만 원"이라고 운을 뗐다.
이어 "제가 선정한 업체는 55만 원에 계약을 했다"고 밝혔다. 또 "입주 청소 업체도 선정을 미리 했다. 제가 이사 가는 집이 14평인데 22만 원에 계약을 했다"고 설명했다.
박경혜는 "제가 사실 여기 처음에 들어왔을 때 입주 청소 이슈가 좀 있었다. 입주 청소가 그때 좀 잘 안 돼서 꽤나 많은 부분을 다시 해야 했다"고 회상했다.
새집에 들어선 그는 "왜 눈물이 날 거 같지?"라며 감정이 북받친 모습을 보였다. 그러나 박경혜는 "어제 장판에 문제가 생겨 가지고 오늘 오전에 장판을 깔아야 한다, 이런 상황이 된 거다"라고 알렸다. 결국 그는 "아쉽게도 입주 청소가 해결이 안 돼 위약금을 드리고 철수를 하기로 했다"고 토로했다.
그러면서 "근데 괜찮다. 이사 업체를 굉장히 저렴한 곳을 찾아서 9만 원 정도를 싸게 했다. 이런 일이 생길 것 같아서 그렇게 싼 업체를 만났다"고 마음을 다잡았다.
한편 박경혜는 지난 4월 MBC '나 혼자 산다'에서 강남구 역삼동 6평 원룸을 공개했다. 지난 10월에는 이사 위시리스트로 "바퀴벌레와 쥐가 없었으면 좋겠다"고 전한 바 있다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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