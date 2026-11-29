사진=텐아시아DB

사진=MBC '전지적 집착 시점'

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'전지적 집착 시점' 배우 이상엽이 신혼집이 아내 명의라고 밝혔다.29일 방송된 MBC 예능 '전지적 참견 시점'의 스핀오프 '전지적 집착 시점' 4회에서는 22년 차 이혼 전문 변호사 박민철의 일상이 공개됐다.이날 이상엽은 가수 이석훈을 따라 박 변호사를 만나 결혼 생활과 부부 재산에 관한 이야기를 나눴다.박민철은 처음 만난 이상엽에게 명함을 건네며 "보고 싶었던 특별한 이유가? 아니죠?"라고 장난스럽게 물었다. 이상엽은 이혼 전문 변호사 앞에 앉으니 자신이 의뢰인이 된 것 같다고 털어놨다.박민철은 결혼한 지 2년 7개월이 됐다는 이상엽에게 집 명의가 누구 앞으로 돼 있는지부터 물었다. 이상엽은 아내 명의라고 답한 뒤 "어쩌다 보니 이렇게 됐다"고 말했다. 처음부터 명의를 그렇게 정해뒀다기보다 결혼 생활을 하며 자연스럽게 그렇게 됐다는 설명이었다.답을 들은 박민철은 "아내분이 되게 철두철미하신 듯하다"고 말했다. 이상엽은 "저도 모르게 '주도면밀'이라고 얘기할 뻔했다"고 받아쳐 웃음을 안겼다.신혼집 명의에서 시작한 대화는 재산분할 이야기로 이어졌다. 박민철은 "이혼 시 재산분할은 명의로 하는 게 아니다"라고 설명했다. 혼인 기간에 함께 형성한 재산을 나눌 때는 누구 이름으로 돼 있는지와 별개로 각자의 기여도를 살핀다고 덧붙였다.이상엽은 자녀 계획에 대해서도 입을 열었다. 그는 외동으로 자란 자신의 경험을 언급하며 향후 자녀를 두 명 정도 두고 싶다는 바람을 전했다. 집 명의를 묻는 질문에는 아내의 이름으로 돼 있다고 짧게 답한 그가 자녀 계획을 두고는 자신이 자라온 이야기를 꺼냈다.이상엽은 2024년 3월 비연예인 여성과 결혼했다. 아내는 결혼 당시 금융업 종사자로 알려졌다. 앞서 배우 전소민과 가수 이미주는 유튜브 채널 '지편한세상'에서 이상엽의 아내를 두고 "엄청 미인이시다"라고 말한 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr