사진=손태영 유튜브

사진=손태영 유튜브

사진=손태영 유튜브

사진=손태영 유튜브

사진=손태영 유튜브

사진=손태영 유튜브

사진=손태영 유튜브

배우 손태영이 자녀 교육에 진심인 모습을 보였다.29일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '손태영이 미국에서 하루 24시간을 꽉 채워 사는 법'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 손태영은 오전 6시가 조금 넘어 일어나 딸 리호를 차로 데려다줬다. 귀가한 뒤 반려견 초파를 산책시키고 필라테스 일정을 소화했다. 영상에는 아이들이 필라테스를 하는 모습도 담겼다. 손태영은 어깨가 굽는 게 신경 쓰였다며 "어깨 좀 펴고 자세 교정 해주려고" 운동을 시킨다고 설명했다. 수업에 몰두한 아이들을 보고는 "집중력이 장난 아니다"라고 말했다.손태영은 1학기 마무리를 앞둔 리호의 학부모 상담을 위해 학교를 찾았다. 그가 소개한 리호의 학교에서는 과목별로 약 10분씩 교사와 이야기를 나눈다. 이후에는 성적표를 확인하고 추가로 상담할 내용이 있거나 따로 이야기를 나누고 싶은 과목의 교사와 개별 면담을 할 수 있다고 전했다.이날 손태영이 만나기로 한 교사는 영어, 과학, 역사, 수학, 스페인어까지 다섯 과목이었다. 그는 한 과목에 10분이면 상담은 금방 끝나지만 교사들을 차례로 만나려면 이동 시간까지 계산해야 한다고 설명했다. 손태영은 "시간표를 잘 짜놔야 한다"며 면담 시간을 너무 붙여 잡으면 다음 상담 장소까지 뛰어가야 한다고 했다.리호의 상담을 마친 뒤에는 고등학교 3학년인 아들 룩희의 학교 행사에 참석했다. 손태영은 낮에 딸의 교사들을 만나고 저녁에는 아들과 함께 학교로 향했다. 일과를 끝내고 침실로 돌아온 그는 이른 아침부터 이어진 일정을 돌아보며 "오늘 정말 정신없이 바빴습니다"라고 말했다.손태영은 2008년 배우 권상우와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 현재 자녀 교육을 위해 미국 뉴저지에 거주하고 있다. 유튜브를 통해 두 자녀와 지내는 일상과 현지 학교생활을 전하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr