사진=이현이 유튜브

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모델 이현이가 새 프로필 촬영을 앞두고 3주 급다이어트를 진행했다.28일 유튜브 채널 '워킹맘 이현이'에는 '3kg 감량부터 복근까지. 애 둘 낳은 모델맘의 현실 다이어트 비법 공개 (공감주의)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이현이는 새 프로필 촬영을 앞두고 체중계에 올랐다. 시작 체중은 57.3kg이었다. 그는 "올해 딱 43세가 되면서 진짜 살이 안 빠지는 거다. 예전에는 조금만 조절하면 금방 빠졌다"며 예전과 달라진 몸 상태를 털어놨다.고민은 체중뿐만이 아니었다. 복부를 보여준 이현이는 배가 많이 나온 편은 아니지만 탄력이 떨어지고 옆구리 군살이 신경 쓰인다고 밝혔다. 두 아이를 낳은 뒤 예전만큼 탄력이 돌아오지 않았다며 3주 동안 3kg을 감량하고 11자 복근을 만드는 것을 목표로 잡았다.이현이는 아침에 눈을 뜨자마자 복근 운동을 하는 것으로 하루를 시작했다. 그러나 김숙, 이지혜 등과 함께한 회식에서 식단 조절에 어려움을 겪었다. 김숙은 다이어트 중이라는 이현이에게 "다이어트는 개나 줘버려"라고 말해 웃음을 안겼다. 다이어트 4일 차에 오히려 체중이 300g 늘자 이현이는 "망했다"고 자조했다.다시 식단을 조절하면서도 "자장면이 너무 먹고 싶다"고 털어놓은 그는 저녁 약속과 강릉 여행, 방송 녹화가 겹치면서 계획대로 먹기 어려웠다고 전했다. 특히 '동치미' 녹화 때는 스튜디오에 과자가 가득하다며 "계속 먹지 않으면 긴 녹화 시간을 버티지를 못한다"고 말했다.이현이는 러닝과 복근 운동을 꾸준히 했고, 식단을 챙길 수 있는 날에는 다이어트 도시락을 먹었다. 3주간의 관리 끝에 체중은 54.6kg으로 줄었다. 이현이는 "운동을 규칙적으로 하니까 확실히 흐르는 살이 없어졌다"며 체중계 숫자보다 눈으로 확인한 변화에 만족감을 드러냈다.프로필 촬영 당일에는 선명해진 11자 복근과 허리선을 공개했다. 이현이는 허리 쪽을 직접 집어보며 "허리살이 안 집힌다. 내가 다이어트한 이유"라고 말했다. 식단을 지키기 어려운 날도 있었지만 운동을 꾸준히 한 덕분에 원하는 모습으로 촬영할 수 있었다며 "오늘의 결과에 만족을 한다"고 밝혔다.한편 이현이는 2012년 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr