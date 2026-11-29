수입 없이 취미 생활을 즐기는 남편의 사연이 공개된다./사진제공=MBC

수입 없이 취미 생활을 즐기는 남편의 사연이 공개된다./사진제공=MBC

11년째 홀로 생계를 책임지는 아내와 수입 없이 취미 생활을 즐기는 남편의 사연이 공개된다.오는 30일 오후 9시 방송되는 MBC 예능 '오은영 리포트 - 결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥') 193회에는 극과 극 일상을 살아가는 '왕사녀 부부'가 출연한다.이날 공개되는 관찰 영상에서 아내는 새벽부터 한 시간을 운전해 시장으로 향해 38도에 육박하는 무더위 속에서 채소 장사를 이어간다. 빵으로 끼니를 때우며 쉴 틈 없이 일하는 아내와 달리, 남편은 집에서 에어컨 바람을 쐬며 기타를 치고 노래를 부르거나 오토바이를 타고 카페를 찾는다. 집 안 곳곳에는 기타와 피규어, 헬멧 등 수집품이 가득하며 자동차 3대와 오토바이 2대까지 보유하고 있다.남편은 과거 중장비 사업으로 한 달에 7~8000만 원을 벌던 시절을 회상하며 "아파트가 다섯 채 있었고 땅도 있었고 수입차도 두 대나 있었다"며 "갖고 싶은 것, 하고 싶은 것은 해야만 했다"고 말한다. 사업 실패 이후 아내는 남편의 취미 생활을 위해 친정에서 돈을 빌리기까지 했으며, 26년 차 가수인 남편의 최근 8개월 수입은 0원이었던 것으로 전해져 충격을 안긴다.퇴근한 아내를 대하는 남편의 태도 역시 도마 위에 오른다. 남편은 하루 종일 뙤약볕에서 일하고 돌아온 아내에게 식사를 준비하지 않아 하루 종일 밥을 먹지 못했다며 밥을 차리라고 재촉한다. 이어 "남자가 설거지를 왜 하냐"고 발언해 스튜디오를 경악하게 만든다.집안일을 할 생각이 없다는 남편의 태도에 오은영 박사는 "아내에 대한 기본적인 존중이 전혀 없다"고 단호하게 지적한다.'오은영 리포트 - 결혼 지옥'은 30일 오후 9시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr