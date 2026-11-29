이미지 크게보기

이미지 크게보기 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 가수 김장훈(64)이 결정사에서 전재산 규모를 밝혔다.29일 SBS '미운 우리 새끼'에서는 김장훈이 영탁과 함께 결혼정보회사를 방문했다.이날 김장훈은 대표에게 "제가 64세인데 저만한 나이 사람들도 오냐"고 운을 뗐다. 대표가 "당연히 있는데 초혼은 거의 없으시다"라며 "예전에 최화정 회원님도 다녀가셨다"라고 말했다.이에 김장훈은 "뭐든지 1등, 최고가 좋다"고 받아쳤다.재산 이야기는 영탁의 질문에서 시작됐다. 영탁은 "현재 갖고 있는 재산은 3천만 원 정도지만 열심히 일할 수 있는 능력과 비전이 있는 사람과 전재산이 10억 정도 있는데 일 안 하는 사람 중에 누가 낫냐"고 물었다.대표가 후자를 고르자 김장훈은 "그 3천만 원 전재산이 저"라고 실토했다.이어 "남은 게 3,300만 원이다. 3천만 원이 월세 보증금이었는데 오늘 3천만 원을 정산 받았다. 6,300만 원 정도"라고 덧붙였다.하지만 대표는 "현재 스코어로는 매칭이 쉽지 않을 거 같다"고 선을 그었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr