사진=김나영 유튜브

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방송인 김나영이 명품 매장급 새 주방을 공개했다.29일 유튜브 채널 '김나영의 nofilterTV(노필터티비)'에는 '확 바뀐 나영이네 주방 공개♥'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김나영은 "집을 또 고쳤어요. 제가 저희 집을 야금야금 고치는 그 재미를 알았어요"라며 주방을 소개했다. 한꺼번에 공사하기보다 공간을 하나씩 바꾸면 계속 새집에 사는 기분이 든다는 그는 이번에는 오래전부터 마음에 걸렸던 주방을 손봤다고 밝혔다.김나영은 이전 주방에서 보내는 시간이 즐겁지 않았다고 털어놨다. 한동안 그대로 지낼 생각도 했지만 결국 공사를 결정했다며 "그냥 눈 감고 있으려다가 질렀어요"라고 말했다.공사를 마친 주방은 구조부터 달라졌다. 김나영은 기존 상부장을 떼어내고 'ㄷ'자였던 배치를 '11'자로 바꿨다. 상부장이 사라진 자리에는 민트색 벽이 드러났다. 김나영이 "티파니 매장인 줄 알았죠?"라고 묻자 제작진은 "네"라고 답해 웃음을 안겼다.민트색 벽에 쓴 소재는 인조 대리석이었다. 김나영은 주로 상판에 쓰는 소재를 골라 벽 전체를 둘렀다고 설명했다. 후보 중에는 차분하고 대중적인 색이 많았지만 그중 가장 눈에 띄는 색을 택했다. 업체로부터 이 색을 사용한 사례는 처음이라는 말을 들었다고도 전했다. 옆 벽면에는 밝은 나무색 벽지를 골랐다.주방 한가운데에는 대형 스테인리스 아일랜드 식탁을 뒀다. 김나영이 원하는 상판 크기를 전하자 시공 업체도 "이렇게 큰 상판이요?"라며 놀랐다고 한다. 상판이 너무 크면 공간에서 어색해 보일까 고민했다는 김나영은 넓은 아일랜드를 두는 것이 자신의 꿈이었다고 밝혔다.조명도 아일랜드를 중심으로 배치했다. 김나영은 완성된 주방을 보고 "쿠킹 스튜디오 같다"며 스포트라이트를 받으면서 요리할 수 있도록 스튜디오를 연상시키는 조명을 골랐다고 설명했다.한편 김나영은 2015년 10세 연상의 금융권 종사자와 결혼해 슬하에 두 아들을 뒀다. 2019년 이혼 후 두 아들을 키워온 그는 2025년 10월 3일 가수 겸 화가 마이큐와 4년 열애 끝에 재혼했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr