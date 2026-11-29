사진=손태영 유튜브, 권룩희 SNS

사진=손태영 유튜브

사진=손태영 유튜브

사진=손태영 유튜브

사진=손태영 유튜브

배우 손태영이 미국 학교 행사에서 상장을 받은 17세 아들 룩희의 모습을 공개했다.29일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '손태영이 미국에서 하루 24시간을 꽉 채워 사는 법'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 손태영은 저녁에 아들 룩희와 함께 고등학교를 찾았다. 앞서 딸 리호의 학부모 상담을 마친 그는 룩희의 학교 행사까지 참석해야 한다며 저녁 일정을 알렸다.학교에 도착한 룩희는 재킷에 넥타이를 맨 단정한 차림이었다. 키 183cm인 아들의 뒷모습을 카메라에 담은 손태영은 "듬직한 뒤태"라고 했다.손태영은 교내에 들어서며 "이제 룩희 학교에 오는 것도 얼마 안 남았네요"라고 말했다. 고등학교 3학년인 룩희가 졸업을 앞두고 있는 만큼 아들의 학교를 찾을 날도 줄어들고 있다는 뜻이었다.행사가 시작되고 이름이 호명되자 룩희는 자리에서 일어나 단상으로 향했다. 상장을 받은 룩희는 교사와 나란히 서서 기념사진을 찍었다. 객석에서 이 모습을 지켜본 손태영은 영상에 "꼬맹이였던 룩희가 언제 이렇게 컸을까요"라는 문구를 남겼다. 촬영을 마친 아들이 돌아오는 장면에는 "하루의 피로가 사르르 녹는 순간이랍니다"라고 덧붙였다.손태영은 앞서 룩희의 대학 진학을 앞두고 잠을 이루지 못할 만큼 고민이 많다고 밝힌 바 있다. 이번 영상에서는 졸업을 앞둔 아들과 함께 학교를 찾는 길부터 룩희가 이름을 듣고 자리에서 일어나는 순간, 상장을 들고 교사와 사진을 찍는 모습까지 담았다.손태영은 2008년 배우 권상우와 결혼해 아들 룩희와 딸 리호를 뒀다. 자녀 교육을 위해 미국 뉴저지에 거주하고 있으며, 권상우는 작품 활동을 하며 한국과 미국을 오가고 있다. 손태영은 유튜브를 통해 두 자녀의 학교 일정에 맞춰 움직이는 미국 생활을 공개하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr