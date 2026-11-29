사진=텐아시아DB

사진=SBS '런닝맨'

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'런닝맨' 김종국이 웨딩사진을 찍지 않았다고 밝혔다.29일 방송된 SBS 예능 '런닝맨'에서는 '제1회 칼있으마 선발전'이 펼쳐졌다. 멤버들은 상대의 통아저씨를 찾아 탈락시키는 동시에 자신의 통아저씨를 지키는 미션에 나섰다.이날 미션 장소로 향하는 버스에서 양세찬은 오는 12월 12일 댄서 바타와 결혼식을 앞둔 지예은에게 웨딩사진을 찍었는지 물었다. 이미 촬영을 마쳤다는 지예은은 "진짜 예쁘다. 너무 예쁘다"고 사진에 만족감을 드러냈다.지석진이 지난해 결혼한 김종국에게도 같은 질문을 건네자 김종국은 "난 안 찍었다"고 답했다. 유재석은 "너 결혼한 거 맞냐"고 되물었고, 하하는 "무슨 1960년대에서 왔냐"며 놀랐다.유재석이 "신부님이 있나 없나 찾아야 된다"고 농담하자 제작진은 '유령신부설'이라는 자막을 띄웠다. 결혼식에서 직접 사회를 맡았던 유재석은 일주일 전 방송에서도 '대역 신부' 농담을 꺼냈다. 당시 양세찬 역시 "유령 신부 아니죠?"라고 거들었다.지석진이 부부 동반으로 식사하자고 제안하자 김종국은 "먹자, 먹자"며 흔쾌히 응했다. 부부 동반 모임 이야기가 나오자 송지효는 양세찬에게 "세찬아, 넌 누나랑 가자"고 했다. 양세찬이 "누나랑 나랑 결혼해야 갈 수 있어? 손도 잡을 수 있다"고 너스레를 떨자 송지효는 단호하게 선을 그어 웃음을 안겼다.김종국은 지난해 9월 5일 서울 강남의 한 호텔에서 9세 연하의 비연예인 여성과 결혼했다. 양가에서 각각 50명씩 약 100명의 하객을 초대한 비공개 예식이었다. 하객들에게는 예식 전날 장소를 알렸고, 일부 연예인 하객의 매니저 동행도 제한한 것으로 알려졌다.유재석은 앞서 김종국이 신랑 입장 도중 입에 손가락을 대며 하객들에게 조용히 해달라는 신호를 보냈다고 전했다. 김종국은 예식에 초대하지 못한 지인들의 축의금도 정중히 사양한 것으로 알려졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr