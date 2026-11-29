안정환이 성시경에게 마음의 빚이 있다고 밝힌다./사진제공=JTBC

안정환이 성시경에게 마음의 빚이 있다고 밝힌다./사진제공=JTBC

가수 성시경이 안정환과 일면식도 없던 시절 그의 결혼식에서 축가를 부른 사연을 공개한다.29일 오후 8시 50분 방송되는 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에는 성시경이 게스트로 출연한다.이날 성시경은 과거 안정환과 전혀 알지 못하던 사이였음에도 그의 결혼식 축가를 맡았다고 밝힌다. 이에 안정환 역시 지금의 자신이 있을 수 있었던 데에는 성시경의 도움이 있었다며 '마음의 빚'이 있다고 고백한다.최현석 셰프와 성시경의 과거 인연도 공개된다. 과거 성시경 앞에서 노래를 부르다 실수를 연발한 뒤 '노래 입스(Yips)'가 생겼다는 최현석은 트라우마를 극복하기 위해 기타까지 챙겨 와 즉석 무대를 선보인다.성시경의 냉장고가 열리자 셰프들 사이에서는 "이번 주 로또다"라는 감탄이 쏟아진다. 성시경은 셰프들의 레시피를 따라 해 본 경험과 자신만의 음식 팁을 공유하며 셰프들과 '인생의 마지막 한 끼'를 주제로 열띤 토론을 벌인다.이어지는 요리 대결에서는 손종원과 윤남노가 맞붙는다. 개인전에서 단 한 번도 손종원을 이겨 본 적 없는 윤남노는 승리를 소원으로 내걸고 독특한 조리법으로 승부수를 띄운다. 두 번째 대결에서는 최현석과 권성준이 '성시경이 훔치고 싶은 요리'를 주제로 경쟁을 펼친다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr