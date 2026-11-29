이미지 크게보기 배우 이승기가 아내 이다인 대신 딸의 아침을 준비했다. / 사진 = 유튜브 채널 '이승기2'

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배우 이승기가 아내 이다인 대신 딸의 아침을 준비했다.29일 '이승기2' 채널에는 "초보 아빠 첫 브이로그"라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 오전 7시 30분 카메라를 켰다며 이승기는 "요새는 딸이 엄마랑만 자라고 그래서 지금 엄마랑 딸이랑 조용히 저기 자고 있는 거 같다"며 홀로 하루를 시작했다.이어 그는 계란을 삶으며 "물이 딱 끓을 때 넣어서 8분 정도 딱 삶는다"고 반숙 비법을 밝혔다.잠에서 깬 딸에게 이승기가 "흰자만 먹을 거야?"라고 묻자 딸은 흰자만 먹겠다고 답했다. "노른자 맛있는데"라는 아빠의 권유에도 딸은 노른자를 먹지 않겠다며 거절했다.그러나 노른자를 맛본 딸은 "같이 나눠 먹으니까 더 맛있네?"라고 말했다. 또 이승기가 딸의 목소리가 귀엽다고 하자 딸은 아빠의 목소리가 멋지다고 화답했다.한편 이승기는 2023년 배우 이다인과 부부의 연을 맺었고, 지난 7월 둘째 아들이 태어나 1녀 1남의 아빠가 됐다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr