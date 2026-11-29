배우 이승기가 아내 이다인 대신 딸의 아침을 준비했다.
29일 '이승기2' 채널에는 "초보 아빠 첫 브이로그"라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상 속 오전 7시 30분 카메라를 켰다며 이승기는 "요새는 딸이 엄마랑만 자라고 그래서 지금 엄마랑 딸이랑 조용히 저기 자고 있는 거 같다"며 홀로 하루를 시작했다.
이어 그는 계란을 삶으며 "물이 딱 끓을 때 넣어서 8분 정도 딱 삶는다"고 반숙 비법을 밝혔다. 잠에서 깬 딸에게 이승기가 "흰자만 먹을 거야?"라고 묻자 딸은 흰자만 먹겠다고 답했다. "노른자 맛있는데"라는 아빠의 권유에도 딸은 노른자를 먹지 않겠다며 거절했다.
그러나 노른자를 맛본 딸은 "같이 나눠 먹으니까 더 맛있네?"라고 말했다. 또 이승기가 딸의 목소리가 귀엽다고 하자 딸은 아빠의 목소리가 멋지다고 화답했다.
한편 이승기는 2023년 배우 이다인과 부부의 연을 맺었고, 지난 7월 둘째 아들이 태어나 1녀 1남의 아빠가 됐다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
29일 '이승기2' 채널에는 "초보 아빠 첫 브이로그"라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상 속 오전 7시 30분 카메라를 켰다며 이승기는 "요새는 딸이 엄마랑만 자라고 그래서 지금 엄마랑 딸이랑 조용히 저기 자고 있는 거 같다"며 홀로 하루를 시작했다.
이어 그는 계란을 삶으며 "물이 딱 끓을 때 넣어서 8분 정도 딱 삶는다"고 반숙 비법을 밝혔다. 잠에서 깬 딸에게 이승기가 "흰자만 먹을 거야?"라고 묻자 딸은 흰자만 먹겠다고 답했다. "노른자 맛있는데"라는 아빠의 권유에도 딸은 노른자를 먹지 않겠다며 거절했다.
그러나 노른자를 맛본 딸은 "같이 나눠 먹으니까 더 맛있네?"라고 말했다. 또 이승기가 딸의 목소리가 귀엽다고 하자 딸은 아빠의 목소리가 멋지다고 화답했다.
한편 이승기는 2023년 배우 이다인과 부부의 연을 맺었고, 지난 7월 둘째 아들이 태어나 1녀 1남의 아빠가 됐다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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