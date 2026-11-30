사진=텐아시아DB

사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

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'냉장고를 부탁해' 안정환이 결혼식 축가를 불러준 성시경에게 25년 만에 감사 인사를 전했다.29일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부해')에는 가수 비와 성시경이 출연했다.이날 김성주는 출연진 가운데 노래로 인연을 맺은 두 사람이 있다며 안정환을 언급했다. 성시경은 2001년 안정환과 이혜원의 결혼식에서 축가를 불렀다고 밝혔다. 2000년 데뷔한 그는 "완전 신인 때여서 일면식도 없었다"며 "형수님 지인의 부탁을 받아서 했다"고 당시를 떠올렸다.해외에서 선수 생활을 하던 안정환은 경기 일정 때문에 결혼식에 맞춰 귀국했다. 그는 "저는 외국에 있어서 성시경 씨가 축가를 부르는 것도 결혼식 당일 날 알았다"고 회상했다. 예식을 마친 뒤에는 곧바로 다시 해외로 떠났다고 설명했다.안정환은 성시경에게 "제대로 인사를 못 했다. 보답도 하고, 식사도 해야 했는데, 그러질 못했다"며 미안한 마음을 전했다. 그러면서 "이 자리를 빌어서 정말 잘 살고 있습니다"라고 고개를 숙였다. 성시경이 "술 한 번 사주시죠"라고 웃으며 답하자 안정환은 "꼭 사겠다. 약속한 겁니다"라며 술자리를 약속했다.성시경은 집에 가정용 냉장고 3대와 업소용 음료 냉장고, 와인 셀러까지 총 5대가 있다고 밝혔다. 공개된 식재료 가운데 초고추장이 유독 많은 이유도 털어놨다. 올해 초 화장품 모델을 맡은 뒤 체중을 줄이면서 단백질을 챙기기 위해 광어를 하루 한 마리씩 먹었고, 배달 주문 때마다 따라온 초고추장이 쌓였다는 설명이었다.10kg을 감량했다는 성시경은 체중을 유지할 때 먹는 음식과 순서를 신경 쓴다고 말했다. 국에 밥부터 말기보다 고기를 먼저 먹는다는 그의 말에 비는 자신도 라면을 먹기 전에 삶은 달걀을 두세 개 먹는다고 덧붙였다.한편 안정환은 2001년 미스코리아 출신 이혜원과 결혼해 슬하에 딸 리원과 아들 리환을 뒀다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr