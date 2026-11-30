손연재가 남편 이준효와 함께 고위험 산모와 태아를 위한 전문협진센터 설립에 30억 원을 후원한다. / 사진=텐아시아DB

손연재가 남편 이준효와 함께 고위험 산모와 태아를 위한 전문협진센터 설립에 30억 원을 후원한다. / 제공사진

리듬체조 국가대표 출신 손연재가 남편 이준효와 함께 고위험 산모와 태아를 위한 전문협진센터 설립에 30억 원을 후원한다.최근 연세의료원은 이준효·손연재 부부와 세브란스병원 내 '연재태아협진센터' 설립 및 운영을 위한 총 30억 원 규모의 기부금 협약을 체결했다고 밝혔다.최근 저출산과 전문 의료 인력 감소로 고위험 산모와 선천성 질환을 가진 태아에 대한 의료 공백 우려가 커지고 있다. 고위험 임신의 경우 산전 진단부터 분만, 출생 직후 치료까지 여러 진료과의 협력이 필수적이지만 인력 부족 등으로 어려움을 겪고 있다.신설되는 센터는 이러한 의료 사각지대를 해소하기 위해 마련된다. 산부인과와 신생아과 등 관련 진료과 의료진이 협력해 산모와 태아의 건강 상태를 종합적으로 평가하고 출산 전후 발생할 수 있는 위기 상황에 대응할 계획이다.정밀 검사 장비와 실시간 데이터 공유 시스템을 도입해 국내외 의료기관과 원격 협진이 가능한 환경도 구축한다. 관련 학술 연구와 교육은 물론 환자 가족을 위한 지원사업도 병행할 예정이다. 부부가 전달하기로 한 후원금은 전문 의료 인력 확보와 의료 장비 및 시설 확충, 특화 진료 모델 개발 등에 사용된다.손연재와 이준효 부부는 "새 생명을 기다리는 모든 가정에 임신과 출산 과정이 희망과 기쁨으로 기억되길 바란다"며 "치료가 시급한 산모와 아기들이 적기에 의료 혜택을 받고 건강하게 첫발을 내딛는 데 보탬이 됐으면 한다"고 전했다. 금기창 연세의료원장은 "고위험 산모와 태아를 위해 큰 나눔을 해 준 후원자 부부에 깊은 감사를 전한다"며 "체계적인 다학제 협진과 대외 의료기관 협력을 강화해 소중한 생명을 지키는 데 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.두 사람의 기부는 이번이 처음이 아니다. 2022년 결혼을 기념해 세브란스 어린이병원에 5000만 원을 전달했으며, 이듬해에도 소아·청소년 환자를 위해 5000만 원을 기부했다. 2024년부터는 자녀의 출산과 생일을 기념해 매년 1억 원씩 후원하며 나눔을 이어왔다.손연재는 2022년 9살 연상의 금융업 종사자 이준효와 결혼해 2024년 아들을 품에 안았다. 앞서 부부는 공동명의로 서울 용산구 이태원동에 있는 단독주택을 72억 원에 매입한 사실이 알려져 화제를 모으기도 했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr